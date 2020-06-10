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حذاء عجيب ذو أنف طويل مقاسه 75: فهل يمكنك ارتدائه؟

10 حزيران / يونيو 2020 08:38

حذاء عجيب ذو أنف طويل مقاسه 75: فهل يمكنك ارتدائه؟
حذاء عجيب ذو أنف طويل مقاسه 75: فهل يمكنك ارتدائه؟

أحذية التباعد الاجتماعي أطلق عليها صانعها اسم الأحذية صاحبة الأنف الطويل وذلك لأن مقاسها يصل إلى 75 أما عن طولها فيبلغ 2 قدم تقريباً أي ما يعادل 61 سم.

صانع الأحذية جريجور لوب ذو الأصل الروماني والذي يعيش في مدينة كلوج في ترانسلفانيا في رومانيا يقول أن فكرة هذه الأحذية الغريبة استوحاها من عدم التزام الناس بالمسافات المحددة في التباعد الاجتماعي لذلك وضع تصميم أحذية تُجبرالناس على الالتزام بالمسافات المحددة لضمان عدم انتقال فيروس كورونا فيما بينهم.

 

 

 

الاستفادة من هذه الأحذية لابد أن يكون شخصان متقابلان يرتدي كلاً منهما هذه الأحذية بحيث تتوفر المساحة اللازمة للتباعد الاجتماعي.

أغرب الاختراعات

الأحذية طويلة الأنف يصل سعرها إلى 115 دولار ويمكن طلبها عبر الإنترنت، وتحمل تصميم مميز وضع فيه صانع الأحذية لوب الكثير من المجهود والعمل الذي تعلمه على مدار 39 عاماً أجاد خلالها صناعة الأحذية.

 

 

 

الجدير بالذكر أن جريجور لوب يعمل بشكل أساسي في صناعة الأحذية المستخدمة في المسارح والأعمال الفنية بجانب أحذية البالية عالية الجودة، وهو عمل يتطلب الكثير من الجهد والدقة لكن هذا العمل تأثر بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرى لوب أنه على الرغم من تخفيف قيود الحجر المنزلي وعدم إيجاد علاج فعال ضد فيروس كورونا لذلك فكر في صنع أحذية تُجبر الناس على الالتزام بالمسافة بينهم مما يحافظ على حياتهم.

 

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