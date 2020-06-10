انطلاق بطولة ريتشل كوري 2020 الثالثة عشرة على صالة خدمات رفح

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ريتشل كوري 2020، بنسختها الثالثة عشرة، عن مواعيد مباريات الدور الأول، والتي ستقام على صالة نادي خدمات رفح، وذلك بدون جمهور بسبب جائحة "كورونا".

ويلتقي في مباريات دور الـ 16، شهداء رفح وفريق الترجي، والكاميرون الأسود، والعبور والشهيد نظمي زعرب، والفرسان الوحدة، والشابورة والبرازيل، والشهيد محمد أبو حرب والشهيد ابراهيم الدمياطي.

يذكر أن المناضلة الأمريكية الراحلة كوري قتلها جيش الاحتلال عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية كانت تقوم بهدم مباني مدنية لفلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزّة عام 2003