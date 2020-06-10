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ناتشو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ

10 حزيران / يونيو 2020 08:50

ناتشو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ
ناتشو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ

أعلن نادي ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين أن مدافعه الدولي ناتشو فرنانديز يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز (...)، تم اكتشاف إصابة عضلية".

ولم يكشف النادي المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتعتبر إصابة ناتشو ضربة موجعة للنادي الملكي في وقت يستعد فيه لاستئناف منافسات الدوري المعلقة من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، والمقررة الخميس المقبل مع تبقي 11 مرحلة ستنتهي في 19 تموز المقبل.

ولجأ مدرب ريال مدريد نجمه الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان لخدمات ناتشو مرات قليلة هذا الموسم حيث لعب تسع مباريات فقط من أصل 27 في الليغا، بينها أربع مباريات أساسيا، وسجل هدفين.

وغاب ناتشو فترة طويلة في بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ولم يشارك في 11 مباراة بين تشرين الأول وكانون الأول .

ويعاود ريال مدريد منافسات الدوري التي يحتل فيها المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب، بمواجهة ضيفه إيبار على ملعبه الصغير "ألفريدو دي ستيفانو" (6 آلاف مقعد) والتابع لمركز تدريباته فالديبيباس بضواحي العاصمة، بسبب الأشغال الجارية لتوسعة ملعبه الرئيسي "سانتياغو برنابيو".

وبات ناتشو ثاني لاعب في صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ استئناف التدريبات في الثامن من أيار الماضي، بعد المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) والذي يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى

 

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