وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق بطولة ريتشل كوري 2020 الثالثة عشرة على صالة خدمات رفح وكالة الرأي الفلسطينية حذاء عجيب ذو أنف طويل مقاسه 75: فهل يمكنك ارتدائه؟ وكالة الرأي الفلسطينية ولادة 18 مهراً نادراً من فصيلة برزيوالسكي المهددة بالانقراض وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مخرطة بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية إيطاليا تكشف عن كمامة يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية وكالة الرأي الفلسطينية بأسعار رخيصة.. Oppo تطرح مجموعة من الإلكترونيات المتطورة وكالة الرأي الفلسطينية تكنولوجيا جديدة للكشف السريع عن بقايا المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكشفون خفايا مدينة رومانية بأكملها مدفونة تحت الأرض وكالة الرأي الفلسطينية فوائد خل التفاح على صحة الجسم والشعر
أخبار » الرياضة و الملاعب

بحضور هنية .. اتحاد اليد وجوال يتوجان اتحاد الدير بطلًا للدوري

10 حزيران / يونيو 2020 08:52

بحضور هنية .. اتحاد اليد وجوال يتوجان اتحاد الدير بطلًا للدوري
بحضور هنية .. اتحاد اليد وجوال يتوجان اتحاد الدير بطلًا للدوري

أقام اتحاد لكرة اليد وشركة جوال، حفل خاص لتكريم فريق كرة اليد بنادي اتحاد دير البلح، بطل دوري جوال للموسم 2019_2020، اليوم الإثنين، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

حضر الحفل الاستاذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، والكابتن جمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد وأعضاء الاتحاد واللجان، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنه الأولمبية وعضو اتحاد كره القدم، والمهندس محمد الشرفا مدير التسويق والإعلام بشركة جوال، والكابتن جودت جودة رئيس الاتحاد السابق، والكابتن معاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.

وفي كلمته قدم أبو يوسف شكره لشركة جوال راعية البطولة، كما تقدم بالشكر لكافة الفرق المشاركة، وهنأ اتحاد دير البلح على انجازه التاريخي بفوزه بأول بطولة رسمية في تاريخه.

بدوره قال هنية إن المجلس الأعلى للشباب والرياضة  لن يدخر  أي جهد من أجل مساعدة و مساندة الاتحادات الرياضية، وهذه ما رسخه المجلس عبر رئاسة المجلس والأمانة العامة كما طالب من شركة جوال أن تستمر في دعمها للرياضة الفلسطينية.

واوضح هنية أن هناك موافقات أولية لرعاية شركة جوال لبطولات القادمة حسب الرزنامة السنوية، كما وأعلن رعاية كأس كرة اليد بمبلغ 3000 دولار بالإضافة لمبلغ 1000 دولار لبطل الكاس.

وفي كلمة قصيرة تقدم قشطة بالتهنئة لاتحاد اليد على انجازه بطولة الدوري، كما قدم التهنئة لفريق اتحاد دير البلح بطل دوري جوال لكرة اليد.

وأكد الشرفا أن جوال ماضية في دعمها للرياضة من مبدأ حرصها الدائم على نهضة وتطور الرياضة الفلسطينية.

وتسلم محمد الحصري قائد فريق اتحاد دير البلح درع البطولة رسميًا والميداليات الذهبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟