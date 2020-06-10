بحضور هنية .. اتحاد اليد وجوال يتوجان اتحاد الدير بطلًا للدوري

أقام اتحاد لكرة اليد وشركة جوال، حفل خاص لتكريم فريق كرة اليد بنادي اتحاد دير البلح، بطل دوري جوال للموسم 2019_2020، اليوم الإثنين، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

حضر الحفل الاستاذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، والكابتن جمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد وأعضاء الاتحاد واللجان، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنه الأولمبية وعضو اتحاد كره القدم، والمهندس محمد الشرفا مدير التسويق والإعلام بشركة جوال، والكابتن جودت جودة رئيس الاتحاد السابق، والكابتن معاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.

وفي كلمته قدم أبو يوسف شكره لشركة جوال راعية البطولة، كما تقدم بالشكر لكافة الفرق المشاركة، وهنأ اتحاد دير البلح على انجازه التاريخي بفوزه بأول بطولة رسمية في تاريخه.

بدوره قال هنية إن المجلس الأعلى للشباب والرياضة لن يدخر أي جهد من أجل مساعدة و مساندة الاتحادات الرياضية، وهذه ما رسخه المجلس عبر رئاسة المجلس والأمانة العامة كما طالب من شركة جوال أن تستمر في دعمها للرياضة الفلسطينية.

واوضح هنية أن هناك موافقات أولية لرعاية شركة جوال لبطولات القادمة حسب الرزنامة السنوية، كما وأعلن رعاية كأس كرة اليد بمبلغ 3000 دولار بالإضافة لمبلغ 1000 دولار لبطل الكاس.

وفي كلمة قصيرة تقدم قشطة بالتهنئة لاتحاد اليد على انجازه بطولة الدوري، كما قدم التهنئة لفريق اتحاد دير البلح بطل دوري جوال لكرة اليد.

وأكد الشرفا أن جوال ماضية في دعمها للرياضة من مبدأ حرصها الدائم على نهضة وتطور الرياضة الفلسطينية.

وتسلم محمد الحصري قائد فريق اتحاد دير البلح درع البطولة رسميًا والميداليات الذهبية.