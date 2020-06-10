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خلال زيارته لسرايا نيابة غزة

نائب نقيب المحامين يشيد بأداء الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمحامين

10 حزيران / يونيو 2020 09:16

نائب نقيب المحامين يشيد بتطور أداء الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمحامين
نائب نقيب المحامين يشيد بتطور أداء الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمحامين

غزة- الرأي

استقبل رئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولى، المستشار صلاح الدريوي، ورئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الثانية، المستشار محمد شحادة، ورئيس وحدة المظالم بديوان النائب العام المستشار هيثم مهنا، نائب نقيب المحامين الفلسطينيين المستشار عبد العزيز الغلاييني، ووفد مجلس النقابة؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة بمركز استقبال الجمهور بسرايا نيابة غزة الجزئية.

وأشاد المستشار الغلاييني، بتطور أداء الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المواطنين والمحامين وجودتها، وحُسن العناية بالمتعاملين وتيسير إجراءاتهم، وسرعة الرد على استفساراتهم، والاجتهاد في تعزيز سُبل راحتهم، مؤكداً أن الخدمات المتميزة، والارتقاء بالموارد البشرية، واستخدام الوسائل التقنية المتطورة في تنظيم خدمة الجمهور وترتيبها، والحرص على حُسن استقبالهم، تُسهم بتحقيق العدالة الناجزة، وتقدِّم نموذج حضاري يُحتذي به في المؤسسات القصائية والعدلية.

وأكد رأيسا نيابة غزة، ورئيس وحدة المظالم، حرصهم على متابعة أقسام الاستقبال يومياً، وتعزيز حُسن استقبال جمهور المراجعين، والمبادرة في خدمتهم، وتيسير معاملاتهم وإشعارهم بالرد عليها برسائل نصية قصيرة SMS  عبر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، فضلاً عن تقديم خدمة الاستعلام عن القضايا من خلال مراكز الاستقبال المنتشرة في كافة المحافظات، ومن خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، مع تفعيل البرنامج الإلكتروني للزيارات والمقابلات، الذي ينظّم مواعيد  المواطنين بشكل مسبق لمقابلة أعضاء النيابة، ويُسهم بتقديم افضل الخدمات في الترتيب والنظام وتطوير وسائل تحقيق العدالة.

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