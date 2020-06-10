النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2031)الاربعاء 10/6/2020
أخبار فلسطينية
- حماس تندد بحكم أردني على أسير معتقل عند الاحتلال وعدد من أقاربه بتهمة…
- 115 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
- أشتية: الفلسطينيون قدموا «اقتراحاً مضاداً للضمّ
- هنية يدعو إلى تحرّك عاجل لرفض ومواجهة خطة الضم الإسرائيلية
- فصائل: تصريحات "الشيخ" تؤكد استمرار السلطة بالتعامل مع الاحتلال
- الصحة الفلسطينية: 7 إصابات جديدة بكورونا بينها 4 أطفال
- اشتية: الإمارات لم تنسق معنا بشأن مساعدات محتملة
- الشيخ: "السلطة ليست جمعية خيرية" و الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو: خطة الضم خلال أسابيع ولن تشمل القبول بدولة فلسطينية
- الرئيس الإسرائيلي يلوّح بتوجيه ضربة قاصمة للبنان
- النيابة تطالب بسجن قاتل عائلة دوابشة مدة 3 مؤبدات و40 عاما
- مسؤول إسرائيلي: "الضم" يشكل خرقًا ماديًا لاتفاق أوسلو
الاخبار الدولية
- وزير الخارجية الألماني في إسرائيل قبيل المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية
- ترامب يستعجل ضمّ الضفة
- كورونا يواصل الانتشار في البلاد: 148 إصابة خلال 24 ساعة
- سريلانكا: نقف دومًا إلى جانب فلسطين بالمحافل كافة
- سياسيبلغاريا: نرفض خطة الضم الإسرائيلية
- اجتماع لوزراء خارجية التعاون الإسلامي لمناقشة خطة الضم
- سفير الاتحاد الأوروبي: "الضم" سيؤثر على العلاقات مع إسرائيل ودعم السلطة
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الاخبارالعربية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- إصابات جديدة بـ “كورونا” في القدس وأريحا والخارجية تواصل التحرك لإعادة العالقين في…
- اشتية: قدمنا “اقتراحا مضادا” لخطة ترامب ولن نكون قادرين على دفع رواتب موظفينا
- لغة التهديد الفلسطينية تتصاعد.. اشتية يتوعد بسحب الاعتراف بإسرائيل
- أجهزة الاحتلال تواصل التضييق الممنهج لتطبيق خطط الضم.. حملات اعتقال واسعة وعمليات هدم…
- حماس تندد بحكم أردني على أسير معتقل عند الاحتلال وعدد من أقاربه بتهمة…
- وزير الخارجية الألماني في إسرائيل قبيل المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية
-
-
الشرق الأوسط
- أشتية: الفلسطينيون قدموا «اقتراحاً مضاداً للضمّ»
- إسرائيل تخيّر وزير الخارجية الألماني بين الحجر الصحي والتنازل عن دخول رام الله
الخليج الإماراتية
- اعتقالات بالضفة والقدس وتدنيس استيطاني للأقصى
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويلاحقون المرابطين
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- رغم الرفض الفلسطيني .. الإمارات تسير رحلة طيران ثانية إلى إسرائيل
- هذه المرة تطبيع من باب الأكل... مطعم يهودي في دبي يكشف عمق العلاقات الإماراتية الإسرائيلية
- 115 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
- معهد أمني إسرائيلي: انتصارات الوفاق تهدد مصالح تل أبيب
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية
- نتنياهو: خطة الضم خلال أسابيع ولن تشمل القبول بدولة فلسطينية
- الرئيس الإسرائيلي يلوّح بتوجيه ضربة قاصمة للبنان
- وقفة احتجاجية بالقدس بسبب شهيد الإعاقة الفلسطيني
الاخباراللبنانية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
- 5 حالات وفاة بفيروس كورونا لفلسطينيين في السعودية والإمارات
- "صبري" يحذر من سيطرة الاحتلال على الجهة الشرقية من المسجد الأقصى
- هنية يدعو إلى تحرّك عاجل لرفض ومواجهة خطة الضم الإسرائيلية
- أمن السلطة يعيد 7 مستوطنين دخلوا قلقيلية بـ"الخطأ"
- فصائل: تصريحات "الشيخ" تؤكد استمرار السلطة بالتعامل مع الاحتلال
- إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في القدس وأريحا
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القدس المحلية
- توغل إسرائيلي في غزة وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين
- مسؤول إسرائيلي: "الضم" يشكل خرقًا ماديًا لاتفاق أوسلو
- سفير الاتحاد الأوروبي: "الضم" سيؤثر على العلاقات مع إسرائيل ودعم السلطة
- الشيخ: الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين
- قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول
- مستوطنون ينشرون لافتات ضد "صفقة القرن"
الحياة الجديدة
- وادي السيليكون.. مشروع احتلالي يهدف إلى طمس معالم القدس وتهويدها
- نبع العوجا.. سلب برسم خطة الضم
- يوم التحمت المدرعات الأردنية بالإسرائيلية دفاعا عن نابلس
- رئيسة سلطة البيئة: كنا شريكًا استراتيجيًّا في مواجهة "كوفيد 19"
جريدة الأيام
- تأخر صرف الرواتب يلقي بظلاله على أسواق القطاع
- »الـضـم يـضـع إسـرائـيـل عـلـى طـريـق الـتـدمـيـر الـذاتـي!
- »إصابتان بكورونا في الظاهرية والقدس وحالة وفاة لمواطن في أميركا
- »مشافي إسرائيل ترفض استقبال المرضى الفلسطينيين بعد وقف التنسيق الأمني
- »الاحتلال يستغل مخاطر انتشار كورونا في السجون لمضاعفة عزل الأسرى
- »"العدل العليا" تلغي قرار استملاك أراضي وقف "تميم الداري" للبطريركية الروسية
وكالة صفا
- قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بالخليل وجنين
- تقرير: عائشة عياش.. أُمّ "المهندس" وكاتمة أسراره
- اجتماع لوزراء خارجية التعاون الإسلامي لمناقشة خطة الضم
- النقد: تراجع قيمة الشيكات المعادة بنسبة 50% في مايو الماضي
- "السفراء العرب" يدعو لفرض إجراءات عقابية على "إسرائيل"
- سريلانكا: نقف دومًا إلى جانب فلسطين بالمحافل كافة
- سياسيبلغاريا: نرفض خطة الضم الإسرائيلية
وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مخرطة بالخليل
- وفاة 4 مغتربين فلسطينيين بفعل "كورونا" في السعودية
- تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا جنوب الخليل
- الزراعة بغزة تنفي إصدار أي قرار يمنع استيراد المبيدات
- "السراج" يوضح لـ"الرأي" تفاصيل وإيجابيات تأجير "الأكشاك"
- الأجهزة الأمنية بالضفة تُعيد سبعة مستوطنين دخلوا قلقيلية بالخطأ
- مركز حقوقي يحمل الاحتلال مسؤولية حياة مرضى غزة
- تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في القدس وأريحا
- "الأمن الداخلي" يُحذّر من التعاطي مع صفحات مشبوهة أمنيًا
سما نيوز
- الشيخ: "السلطة ليست جمعية خيرية" و الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في اريحا
- قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول
- المشهراوي: نحن جنود خلف الرئيس عباس اذا قرر المواجهة.. ويوجه رسالة لابو مازن وحماس بشأن الوحدة
- تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية جنوب الخليل
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فلسطين اليوم
- أمير قطر السابق يعزي بوفاة فقيد فلسطين د. رمضان شلح
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- د. الهندي: لنا الشرف بأن نكون جزء من محور المقاومة و"إسرائيل"باتت مع
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- كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز الـ7 ملايين و126 وفاة في 17 دولة عربية
- مخاوف "إسرائيلية" من ضم الضفة والأغوار
- اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة
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عرب 48