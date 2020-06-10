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لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تزور مركز اصلاح وتأهيل الشمال

10 حزيران / يونيو 2020 10:08

لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي تزور مركز اصلاح وتأهيل الشمال
لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي تزور مركز اصلاح وتأهيل الشمال

غزة- الرأي

زار وفد من لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي مقر مركز تأهيل وإصلاح الشمال، للاطلاع على سير العمل في المركز، حيث ضم الوفد رئيس لجنة الداخلية والأمن النائب م. إسماعيل الأشقر، والنائب د. مروان أبو راس، والنائب د. سالم سلامة.
وكان في استقبال الوفد البرلماني مدير مركز اصلاح وتأهيل الشمال المقدم محمد أبو اللبن ولفيف من العاملين في المركز.
واطلع النواب على سير العمل في مركز الإصلاح والتأهيل، سيما آلية التعامل مع النزلاء والحرص على تطبيق مفهوم الإصلاح والتأهيل للنزلاء بحيث يكون بعد انتهاء محكوميته عنصرا إيجابيا في المجتمع.
وأشاد النواب بالآليات التي وضعتها إدارة المركز في التعامل مع النزلاء خاصة المساواة في العدالة وتطبيق النظام، وتكثيف الدورات وورش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعية للنزلاء.
وأكد النواب على ضرورة استمرار التعاون بين مراكز الإصلاح كافة والجهات ذات العلاقة في تثقيف وإصلاح وتأهيل النزلاء خاصة هيئة التوجيه السياسي والمعنوي ورابطة علماء فلسطين، والمراكز التثقيفية والتوعوية.
واستمع النواب إلى الإجراءات التي اتخذت في المركز للمواجهة جائحة كورونا، حيث تم إعطاء اجازات بيتية لكثير من النزلاء ممن يمكن منحهم اجازات وفقا للقانون، بحيث تبقى في المركز نحو 70 نزيلاً ويتم التعامل معهم وفق إجراءات السلامة التي أكدت عليها وزارتي الصحة والداخلية.
ودعا النواب إلى الاستمرار في تطبيق إجراءات السلامة خاصة في يتعلق بالزيارات للنزلاء بحيث يمنع زيارة كبار السن والأطفال لمراكز الإصلاح، والاستمرار في التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات، والعمل على توفير كل ما يلزم الزملاء لضمان استمرار تطبيق إجراءات السلامة.
وتفقد في ختام الزيارة النواب غرف المركز وأقسامه والتقوا بعدد من النزلاء الذين أبدوا ارتياحهم بتعامل إدارة مركز معهم.
 

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