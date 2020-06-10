" النحال" يشيد بأداء المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة

غزة- الرأي

التقى د. محمد النحال وكيل وزارة العدل، مع كل من المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار ضياء الدين المدهون النائب العام.

وناقش المجتمعون السياسات المتعلقة بالعدالة الجزائية، والتي تهدف إلى إنصاف الضحايا مع ضمان حقوق المتهمين. كما تم مناقشة الإجراءات القضائية بما ينسجم مع السياسات الحكومية العامة المتعلقة بسلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال د. محمد النحال إن التعاون والتكامل بين المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ومناقشة السياسات العامة، يأتي في سياق الجهود المشتركة لتعزيز قيم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة.

وأشاد د. النحال بأداء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إن المستشار محمد عابد رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يمتلك رؤية متقدمة للنهوض بالمحاكم، وهو يتابع شخصياً سرعة الفصل في القضايا العالقة والنوعية التي تقتضي سرعة الفصل فيها. كما قال إن المحاكم ستستأنف عملها في نظر كافة القضايا خلال هذا الأسبوع بعد أن عملت بنظام المناوبة بسبب الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.

كما أثنى د. محمد النحال على إنجازات النيابة العامة قائلا بأنها "صنعت واقعاً جديداً من خلال سياسة الباب المفتوح التي انتهجها النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون منذ توليه النيابة العامة قبل ثلاث سنوات"، مضيفا أن هذه السياسة لدى النائب العام شكلت أملاً كبيراً للمظلومين من أجل الوصول للعدالة، كما عززت الثقة في إجراءات النيابة العامة.

وأكد د. النحال أن الصلح الجزائي بات وسيلة النيابة العامة الناجحة في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي وتخفيض نسبة القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم.