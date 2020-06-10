عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين المتقحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى حتى خروجهم من باب السلسلة.
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10 حزيران / يونيو 2020 10:17
القدس المحتلة - الرأي
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين المتقحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى حتى خروجهم من باب السلسلة.
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