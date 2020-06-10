وزارة الأسرى تنظم حفلاُ تكريمياً ووداعاً لمدير الإعلام أشرف حسين

نظمت وزارة الأسرى والمحررين حفل وداع وتقدير لمدير عام الاعلام والعلاقات العامة سابقاً أشرف حسين، والذي أحيل للتقاعد بعد مسيرة حافلة من العطاء والجهد فى خدمة قضية الأسرى .
وحضر الحفل طاقم الوزارة والمدراء والمدراء العامون برئاسة وكيل الوزارة بهاء الدين المدهون، الذي عبر عن شكره وتقديره باسم الوزارة وكافة العاملين فيها للزميل أشرف حسين الذي عمل طوال السنوات الماضية عن الارتقاء وتطوير أداء الوزارة لخدمة الأسرى وذويهم.
وقال المدهون:" ورغم مشاعر الحزن التي تختلج قلوبنا لوداع الزميل أشرف، الا أننا نتمنى له التوفيق وكلنا ثقة بانه سوف يستمر في عطاءه لأسرانا وبلده ووطنه كما عهدناه خلال السنوات الطويلة الماضية".
ومن جانبه عبر أشرف حسين عن اعتزازه بالانتماء لوزارة الأسرى طوال السنوات التي قضاها في خدمة الأسرى وذويهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي هم وطني ولن نتخلى عنه سواء داخل الوظيفة أو خارجها.
يذكر أن الزميل أشرف حسين ، أسير محرر أمضى أكثر من 10 سنوات داخل سجون الاحتلال، التحق بالعمل في الوزارة منذ العام 1998 وتدرج في المناصب، حتى شغل منصب مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة.