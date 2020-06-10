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بمناسبة تقاعده عن العمل

وزارة الأسرى تنظم حفلاُ تكريمياً ووداعاً لمدير الإعلام أشرف حسين

10 حزيران / يونيو 2020 10:26

وزارة الأسرى تنظم حفل تكريم ووداع لمدير الإعلام أشرف حسين
وزارة الأسرى تنظم حفل تكريم ووداع لمدير الإعلام أشرف حسين

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين حفل وداع وتقدير لمدير عام الاعلام والعلاقات العامة سابقاً أشرف حسين، والذي أحيل للتقاعد بعد مسيرة حافلة من العطاء والجهد فى خدمة قضية الأسرى .

وحضر الحفل طاقم الوزارة والمدراء والمدراء العامون برئاسة وكيل الوزارة بهاء الدين المدهون، الذي عبر عن شكره وتقديره باسم الوزارة وكافة العاملين فيها للزميل أشرف حسين الذي عمل طوال السنوات الماضية عن الارتقاء وتطوير أداء الوزارة لخدمة الأسرى وذويهم.

 وقال المدهون:" ورغم مشاعر الحزن التي تختلج قلوبنا لوداع الزميل أشرف، الا أننا نتمنى له التوفيق وكلنا ثقة بانه سوف يستمر في عطاءه لأسرانا وبلده ووطنه كما عهدناه خلال السنوات الطويلة الماضية".

ومن جانبه عبر أشرف حسين عن اعتزازه بالانتماء لوزارة الأسرى طوال السنوات التي قضاها في خدمة الأسرى وذويهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي هم وطني ولن نتخلى عنه سواء داخل الوظيفة أو خارجها.

يذكر أن الزميل أشرف حسين ، أسير محرر أمضى أكثر من 10 سنوات داخل سجون الاحتلال، التحق بالعمل في الوزارة منذ العام 1998 وتدرج في المناصب، حتى شغل منصب مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة.

وزارة الأسرى تنظم حفل تكريم ووداع لمدير الإعلام أشرف حسين 103998066_1525909560919948_5613550089206195914_n 103355711_1525909670919937_5545146718076599326_n 103671424_1525909617586609_2817620473360758769_n
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