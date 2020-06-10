المجلس الأعلى للقضاء يعقد جلسته العادية رقم (3/2020)

غزة- الرأي

عقد مجلس القضاء الأعلى أمس الثلاثاء ، جلسته العادية رقم (3/2020) في ديوان رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد انقطاع عن الاجتماعات بسبب جائحة كورونا لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واللوائح المعدة من قبل رئيس المجلس كلائحة معايير وضوابط اختيار القضاة من الموظفين العموميين ولائحة تنظيم الإجازات ولائحة العلاوات والترقيات للقضاة وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وافتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد الجلسة بإحاطة المجلس عن عمل المحاكم خلال الفترة الماضية مقدماً شكره لله عز وجل على المعافاة لأهلنا وأبناء شعبنا من جائحة كورونا، كما وجه الشكر للجنة إدارة الأزمة بالمجلس الأعلى للقضاء والسادة القضاة والقطاع الإداري ممثلاً بالمدير العام والموظفين عموماً.

كما أثنى على دور وزارة العدل والسلطة التنفيذية والشركاء مع القضاء من النيابة العامة و نقابة المحامين على ما قدموه من جهد وتعاون مع القضاء لإنجاح العملية القضائية في الظروف الاستثنائية.

وعرض مؤشرات الأداء للمحاكم خلال الأشهر الماضية والذي أظهر إنجازات تستحق الاحترام والتقدير.

كما أشار لاختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار أشرف فارس وفقًا للائحة المجلس المعتمدة مؤكداً على أهمية الأمانة العامة للمجلس ودورها الوظيفي والعبء الذي ستقوم به وانعكاسه على التطوير لأداء المجلس وفاعليته وبما ينسجم مع اللائحة و تنفيذاً لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريرها عن مجلس القضاء لعامي 2017-2018م ، واستمع رئيس المجلس لمداخلة الأساتذة أعضاء المجلس وملاحظاتهم و الاتفاق على تكليف الأمين العام لمتابعة وتطوير اللوائح المُعدة بالتنسيق مع المكتب الفني وعرضها على المجلس في جلسته القادمة.