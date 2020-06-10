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أوقاف الشمال ودار القرآن الكريم يبحثان سبل التعاون المشترك

10 حزيران / يونيو 2020 10:46

أوقاف الشمال ودار القرآن الكريم يبحثان سبل التعاون المشترك
أوقاف الشمال ودار القرآن الكريم يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث الشيخ عبد القادر إبراهيم سالم مدير أوقاف الشمال، سبل التعاون المشترك، مع  جمعية دار القرآن الكريم بمحافظة الشمال.

جاء ذلك،  خلال استقبال الشيخ سالم، وفدا ً من جمعية دار القرآن والسنة

ورحب سالم بالوفد الزائر، مثمناً دور الجمعية في تبليغ رسالة الإسلام وحفظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن المديرية بصدد عقد العديد من البرامج المتنوعة للارتقاء بالمساجد ومراكز التحفيظ.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد شكره لمدير اوقاف الشمال لجهوده في دعم القرآن الكريم وتقديم درع شكر وتقدير للشيخ عبد القادر إبراهيم سالم لدعمه أهل القرآن .

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