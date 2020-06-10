بلدية خان يونس تطلق اسم الفقيد "شلح" على أحد شوارعها الرئيسة

خان يونس - الرأي

أطلقت بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، اسم القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذلك على أحد شوارع خان يونس الرئيسة رقم (9) والذي يربط منطقة إسكان النمساوي بشارع عبد العزيز الرنتيسي "المحررات سابقًا" وصولاً إلى شاطئ البحر غربي المدينة والبالغ طوله (2) كيلو مترات تقريباً.

وأكد رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء؛ على أهمية تسمية الشارع المذكور باسم الفقيد د. رمضان وذلك تقديراً وامتناناً من خان يونس ومن كل فلسطين وأهلها للرجل الوطني والقائد الفلسطيني الكبير الذي حمل هم شعبنا وكان مثالاً يحتذى به في التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة وقضى حياته دفاعاً عن شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وبين البطة أن الشارع المذكور يعد من الشوارع المستقبلية المهمة بخان يونس وأن طوله يبلغ ثلاثة كيلو مترات تقريباً ويربط غرب خان يونس بشرقها ويعتبر من أهم الطرق بخان يونس.

وشدد على وجوب قيام الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم بمساعدة الشعب الفلسطيني كون فلسطين خط الدفاع الأول للأمة الإسلامية والعربية.

ودعا البطة إلى ضرورة الوقوف بجانب شعبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي البغيض، معتبراً ذلك مسئولية الجميع لزيادة عزيمة المرابطين وتعزيز صمود شعبنا على أرضه، وأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً ولن يتنازل عن الثوابت الراسخة.