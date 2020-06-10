زكاة الدرج تصرف 671,334 شيكلاً للمشاريع الإغاثية خلال شهر رمضان الماضي

غزة- الرأي

صرفت لجنة زكاة الدرج، التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف 671,334 شيكلاً للمشاريع الإغاثية والداعمة للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان، في منطقة الدرج شرق مدينة غزة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد خلف، استفادة 12,790 مستفيد من المشاريع الاغاثية التي هدفت إلى توفير المتطلبات الأساسية لهم خلال شهر رمضان .

وبين، أن المشاريع كانت متنوعة ومتعددة كان أبرزها مشروع الطرود الغذائية وافطار الصائم والمساعدات النقدية والقسائم الشرائية والرغيف الخيري وكفالات الأيتام والأسر الفقيرة وكسوة العيد للأطفال وتوزيع زكاة المال والفطر وحفر بئر وإنشاء محطة تحلية يستفيد منها أهالي حي الدرج وتكية غزة الخيرية ومركز الدكتور زهير العلمي التعليمي وغيرها من المشاريع المساندة للفقراء.

وأشار، إلى أن مشروع افطار الصائم تم تنفيذه من خلال تكية غزة الخيرية التابعة لزكاة الدرج، حيث كانت توفر يومياً 500 وجبة إفطار للأسر المستورة في مدينة غزة ،حيث بلغ عدد المستفيدين منها 8,471 مستفيد.

وأعرب خلف، عن شكره لكافة المؤسسات وفاعلي الخير الذين عملوا على دعم مشاريع اللجنة من أجل مساندة ومساعدة الأسر الفقيرة في غزة المحاصرة.