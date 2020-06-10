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خلال اجتماعٍ مع مؤسسة الفكر الحر

بلدية خان يونس تناقش سبل موائمة شارع البحر لخدمة ذوي الإعاقة

10 حزيران / يونيو 2020 11:19

بلدية خان يونس تناقش سبل موائمة شارع البحر لخدمة ذوي الإعاقة
بلدية خان يونس تناقش سبل موائمة شارع البحر لخدمة ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع مؤسسة الثقافة والفكر الحر ولجنة تعزيز صمود معسكر خان يونس اجتماعاً لتدارس السبل الكفيلة بموائمة شارع البحر "أحمد ياسين" والمرافق الخدماتية والاقتصادية على طول الشارع من أجل خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة للتسهيل عليهم وقضاء احتياجاتهم.
وشارك في الاجتماع رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول المكتب الإعلامي أ. صائب لقان، ومسئولة وحدة المرأة أ. تغريد شعت، وأ. علي الشنا من مؤسسة الثقافة والفكر الحر، وعن لجنة تعزيز صمود المعسكر كلا من أ. نشوة زقوت، وأ.أسيل صافي.
وخلال الاجتماع طرح الشنا فكرة المبادرة التي جاءت ضمن نتاج عصف مجتمعي شارك به مجموعة من المختصين وذوي الرأي وممثلي المؤسسات المجتمعية والخدماتية والأكاديمية والتي أقرت بوجوب التدخل لدعم المناطق الهشة حيث تم اختيار أربعة مناطق شملت معسكر خان يونس، وحي قاع القرين، ومنطقة الزنة "أبو عاصي" وخزاعة في القرى الشرقية.
وبين الشنا أن المبادرة تأتي في إطار مشروع تمكين الشباب المنفذ من خلال مؤسسة الثقافة والفكر الحر والممول من مؤسسة التعاون الألمانية (GIZ).
وبدوره أكد القدرة على أن بلدية خان يونس تدعم وترعي كافة المبادرات المجتمعية التي من شأنها تعزيز تقديم خدماتها والوصول إليها بشكل سليم دون معاناة، مشيراً في ذات السياق إلى أن البلدية تولي الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة حيث قامت بموائمة كافة مرافقها الخدماتية من أجل التسهيل عليهم في الحصول على خدماتها سواء كانت في القطاع الخدماتي أو الثقافي أو الرياضي وغيرها.
وبين القدرة أن بلدية خان يونس تشارك في كافة الفعاليات والأنشطة التي تعزز من دور تلك الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً في ظل السعي الدائم مع كافة أقطاب المجتمع للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الحالية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على موائمة شارع البحر الرئيس من عمارة جاسر وحتى مسجد الشافعي من خلال تركيب لوحات معلوماتية بلغة الإشارة للتعريف بكافة المرافق الممتدة على طول الشارع، وكذلك تركيب لوحات أخرى بلغة برايل والإشارة في المكتبة العامة للتعريف بمكوناته وتسهيل الوصول إليها.

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