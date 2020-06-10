بالصور| بلدية خان يونس تنظم حملة لتنظيف شاطئ البحر

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع حركة فتح تيار الإصلاح الديمقراطي – ساحة غزة، حملة نظافة واسعة لشاطئ البحر غرب المدينة وذلك للمساعدة في تعزيز النواحي البيئية والحفاظ على الشاطئ في ظل موسم الاصطياف الذي يحتاج إلى تنفيذ الأعمال التطوعية وحملات النظافة.

وشارك في الحملة مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم النظافة محمـد الأغا، وأمين سر محافظة خان يونس أ. بشار الدغمة، وأمين سر هيئة العمل التنظيمي د. صلاح العويصي ، وأمين سر مجلس العمال د. خالد موسى، وعشرات المتطوعين من أبناء التيار.

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية د. يوسف شبير أن تنفيذ حملة التطوع جاء بمبادرة من قيادة التيار لمساعدة طواقم البلدية في نظافة الشاطئ، مشيراً إلى أنه قد تم توفير كافة أنواع الدعم اللوجستي والمعدات والآليات بالإضافة إلى قسم صناع الجمال الذين قاموا بمساعدة المتطوعين لإنجاح تلك المبادرة الرامية إلى تعزيز دور البلدية وللإسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي لدى جيل الشباب، معرباً عن أمله في تكرار تلك الحملات خلال الأيام القادمة للوصول بمدينة خان يونس إلى مستوى متقدم من النظافة وتجميل مرافقها وشوارعها العامة.

ومن جانبه ثمن الدغمة جهود بلدية خان يونس ودعمها المستمر لكافة الحملات التطوعية في المدينة والتي تساهم في تعزيز ثقافة "العمل التطوعي" بين أفراد المجتمع وصولاً إلى تحقيق شراكات واسعة مع الجميع، مؤكداً أن قيادة التيار تسعى وبشكل مستمر إلى تنفيذ المزيد من الحملات المشابهة للنهوض بواقع المدينة، شاكراً في ذات السياق كافة الفرق التي ساندت وعملت خلال الحملة التي أظهرت الشاطئ بشكل حضاري.

ودعت البلدية كافة المواطنين والتجمعات العائلية والشبابية والفصائلية إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملات وتنظيم المزيد منها، والتي تعنى بالبيئة وتحافظ عليها من أجل حماية المواطن وتحسين الظروف المعيشية، مؤكدةً أنها على أتم الاستعداد لتسخير كافة مواردها لإنجاح أي عمل من شأنه الحفاظ على المدينة وصيانة المقدرات وتعزيز الثقافات الإيجابية.