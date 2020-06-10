اللجنة القانونية في التشريعي تناقش مع النائب العام قوانين ملحّة

غزة- الرأي

زار وفد من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب محمد فرج الغول وعضوية كلا من د. مروان أبو راس و د. يونس الأسطل والنائب مشير المصري، النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون.

وتابع الوفد إجراءات وخطوات تنفيذ قانون العقوبات البديلة، الذي يمنح الحق للمحكمة باستبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة تؤهلهم للانخراط في المجتمع بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، ويحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

وناقش الحضور بعض القوانين الملحة والهامة التي تحتاج لدراسة وإقرار من المجلس التشريعي ومنها قانون الآثار.

وثمن الوفد جهود النيابة العامة في تحقيق العدالة في المجتمع، ومواصلة عملها رغم التحديات والظروف التي يمر بها قطاع غزة من حصار مستمر وفي ظل انتشار جائحة كرونا.

من جانبه، شكر المستشار المدهون المجلس التشريعي على زيارته ومتابعته المستمرة للقضايا المختلفة وإجراءات تنفيذ القوانين، مؤكدا على جهوزية النيابة العامة على تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدل بين أفراد المجتمع المحلي.