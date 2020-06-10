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الرقابة بالداخلية تنفذ 71 مُهمة خلال مايو الماضي

10 حزيران / يونيو 2020 11:49

الرقابة بالداخلية تنفذ 71 مُهمة خلال مايو الماضي
الرقابة بالداخلية تنفذ 71 مُهمة خلال مايو الماضي

غزة- الرأي

نفذ وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ما يقارب 71 مُهمة، تنوعت ما بين تفتيش دوري ومفاجئ واستقبال شكاوي حسب تقرير شهري صادر عن الوحدة وذلك ضمن عملها بمتابعة الشكاوي وحلّها .

وأشار التقرير أن دائرة الرقابة نفذت 4 جولات للوحدات التنظيمية بالوزارة حسب خطة التفتيش الدوري والمفاجئ .

فيما نفذت دائرة المتابعة 31 مُهمة تنوعت ما بين ( مراجعة التقارير الإدارية والمالية والشهرية للوحدات التنظيمية بالوزارة – المتابعة على التفتيش الدوري – المتابعة على التفتيش المفاجئ ).

وأوضح التقرير أن دائرة الشكاوي استقبلت 36 شكوى تنوعت ما بين شكاوى ( إلكترونية – وجاهية )، كما تم توجيه مخاطبات لجهات الاختصاص إضافةً إلى استفسارات الهاتف .

الجدير ذكره أن عمل وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي يكمن بالتأكد من أنّ كل المهام تسير داخل الوزارة وفق مجموعة من الخطط والتعليميات, كما أنها تهتم بقياس الأداء والتنبؤ بالمشكلات التي ستحدث قبل وقوعها ومحاولة تحديدها وتجنبها.

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