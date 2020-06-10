بلدية غزة تنظيم لقاء تشاوريًا لمناقشة مشروع لتأهيل شبكة المياه

غزة- الرأي

ناقشت بلدية غزة ، الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تأهيل شبكة مياه في حي الصبرة، خلال لقاءٍ تشاوري عقدته مع سكان المدينة في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة، ضمن سياستها في تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صناعة القرار.

وحضر اللقاء عضوا المجلس البلدي مصطفى قزعاط وتامر الريس، ومدراء الإدارات والدوائر في البلدية، وممثلين عن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومؤسسات وشركات محلية، ولجنة حي الصبرة ولجنة مخيم الشاطئ، ولفيف من أهالي المناطق المستهدفة من المشروع.

وأكد قزعاط أن بلدية غزة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين واقع المياه في المدينة من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية في كافة الأحياء رغم الظروف الصعبة، كما تعمل وفقًا للإمكانيات المتاحة لديها من المشاريع وتسعى لتوزيعها بشكل عادل بين كافة أحياء المدينة.

من جهته؛ قدم م. مهند صالحة من دائرة إعداد المشاريع شرحًا مفصلا عن المشروع الذي سيستفيد منه سكان حي الصبرة ومخيم الشاطئ للاجئين.

وناقش الحضور تفاصيل المشروع، وأهميته، وأهدافه، وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، إضافة إلى أسباب اختياره وآلية التنفيذ وفق المخططات والمدة الزمنية المحددة له.

واتفق المشاركون على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه أو تبطئ عملية التنفيذ.

