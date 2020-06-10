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التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمراكز للتدريب المهني

10 حزيران / يونيو 2020 11:58

التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمراكز للتدريب المهني
التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمراكز للتدريب المهني

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، عدداً من مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني، وذلك بعد استناف العمل في هذه المراكز ضمن سساية الحكومة في التخفيف من الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، 
واطلع حمد على سير العمل في المراكز ومستوى الإلتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها حسب تعليمات وزارة الصحة في هذه المراكز.

من ناحيته أكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية على أن العمل في مراكز التدريب يسير وفق الخطة الطارئة التي تم اعدادها مسبقاً لاستكمال العام التدريبي للطلبة وأنه من المتوقع انهاء العام التدريبي بعد شهر من تاريخه.

كما أكد أن الطلبة سيحصلون على كافة المهارات التدريبة المطلوبة لحصولهم على الشهادة المهنية من مراكز الرعاية.

و أشاد د. غازي حمد بمستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وبجهود العاملين في مراكز الرعاية وباستجابة الطلبة السريعة بالعودة والالتحاق في المراكز واستئناف التدريب.

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