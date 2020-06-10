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التنمية الاجتماعية تسعى لترميم العلاقات الأسرية عبر مؤتمر العائلة

10 حزيران / يونيو 2020 12:12

التنمية الاجتماعية تسعى لترميم العلاقات الأسرية عبر مؤتمر العائلة
التنمية الاجتماعية تسعى لترميم العلاقات الأسرية عبر مؤتمر العائلة

غزة- الرأي

عقدت  وزارة التنمية الاجتماعية، مؤتمر العائلة، وذلك  في إطار تحقيق التوافق المجتمعي والترابط الأسرى ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الإجتماعية والتأهيل والتعاون مع مؤسسة أرض الانسان – سويسرا مع منظمة اليونيسيف.

 وقاتل وزارة التنمية  إن مؤتمر العائلة يهدف الى ترميم العلاقات الأسرية والإجتماعية للأسر التي تعرض أحد أفرادها من الأحداث (الأطفال على خلاف مع القانون) لمشكلة أدت به إلى مؤسسة الربيع لرعاية الأطفال على خلاف مع القانون.
 وأفادت نه  يتم العمل مع أسرة الحدث والطرف الآخر للمشكلة لحل تلك الإشكالية والتوصل إلى حلول يرتضيها جميع الأطراف، كما يتم إدراج الحدث بعدد من البرامج التأهيلية لتعديل سلوكه وإلحاقه بمؤسسة تعليمية أو مهنية في إطار توجيهه نحو مستقبل أفضل والأخذ بيده إلى الطريق الصحيح.
وفي سياق متصل،  وللوصول لهذا الهدف يقعد فريق الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية عدداً من الجلسات الحوارية والتشاورية للوصول إلى اتفاق يفضي بتحقيق مصلحة الحدث، وذلك  ممثلا بـ أ.نسرين أبو سلطان رئيس قسم التنسيق والمتابعة في دائرة المراكز ، وأ.أكرم عوض رئيس قسم مراقبي السلوك في المحافظات الخمس إضافة لفريق مؤسسة إرض الإنسان - سويسرا مع أسرة الحدث والطرف الآخر للمشكلة 
ونوهت أنه بناءً على هذه الجهود وما يترتب عليها من نتائج إيجابية في إعادة تأهيل الحدث واسرته وبعد اطلاع الجهات القضائية على كافة التفاصيل يتم الإفراج عن الحدث مقابل التزامه بما يتم الاتفاق عليه ليمارس حياته بشكل طبيعي ولا يشكل عبء على أسرته والمجتمع.

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