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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية عائلات الدرج والتفاح

10 حزيران / يونيو 2020 12:23

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية عائلات الدرج والتفاح
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع جمعية عائلات الدرج والتفاح

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد ،  وفدا من جمعية عائلات الدرج والتفاح الاجتماعية برئاسة الشيخ على الغفري , بحضور مدير عام التنممية والتخطيط أ. رياض البيطار ومدير دائرة الجمعيات أ. أسامة شرف , وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك فيما يخدم المصلحة العامة للأسر الفقيرة والحالات المهمشة .

ورحب حمد بالوفد الزائر مثمنا عاليا جهود الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية ولجان الأحياء والمخاتير , وطالب بمزيد من التنسيق والتعاون من أجل الوصول لكافة القطاعات المحتاجة والمتضررة

من جانبه، ثمن الوفد جهود الوزارة الكبيرة والواضحة تجاه كافة شرائح المجتمع الفلسطيني , معربا عن سعادته بهذا اللقاء لما له من دور كبير في تعزيز الشراكة والتعاون المستمر

واتفق الطرفان على ضرورة تبادل المعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بالمحتاجين لتقديم أكبر خدمة ممكنة بالتعاون والتنسيق المستمر

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