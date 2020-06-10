زراعة غزة تنظم جولة ميدانية علي ملعب الشجاعية المعشب

غزة- الرأي

نظم مهندسو مديرية زراعة غزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني جولة ميدانية على ملعب اتحاد الشجاعية المقام في منطقة محررة" طيبة".

جاء ذلك للاطلاع على أوضاع النجيل المزروع في الملعب لتجهيزه ولاعادة استئناف التدريبات، والمباريات المحلية فيه.