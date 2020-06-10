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"أبو الريش": مخرجات " برنامج البورد " إنجاز صحي عزز مفردات الخدمة الصحية

10 حزيران / يونيو 2020 12:54

"أبو الريش" : مخرجات " برنامج البورد " إنجاز صحي عزز مفردات الخدمة الصحية

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن مخرجات برنامج البورد ما هي إلا إنجاز صحي وطني ونوعي ساهم في تعزيز مفردات الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء تكريمي للجنة متابعة البورد في وزارة الصحة والتي أتمت أعمالها خلال الفترة السابقة .

وقال د. أبو الريش : " أن البرنامج عمل ضمن اطار من المهنية والكفاءة من أركان اللجنة الوزارية التي بحثت في التفاصيل ووضعت من الأسس العلمية  والرؤية الواضحة ما يمكن من البناء والتطوير نحو تعزيز وتجويد الخدمة الصحية المقدمة " .

وعبر د. ابو الريش عن شكره وعرفانه الى أعضاء اللجنة،  التي لن ينتهي دورهم بانتهاء عملهم  بل سيستمر كونهم من القامات الطبية الذين أسهموا وبشكل فاعل وكبير في بناء الكفاءات الوطنية الصحية .

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