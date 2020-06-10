"الزراعة" تتفقد مزارعي البصل في منطقة "الشوكة" برفح

غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة الزراعة صباح اليوم الأربعاء، مزارعي البصل في منطقة " الشوكة" شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار التواصل المستمر مع المزارعين والوقوف بجانبهم، وقد سبق ذلك قبل أيام جولات ميدانية على مزارعي اللوزيات شمال القطاع.

وأشاد م. وائل ثابت مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة صمود المزارعين في غزة، خاصة مزارعي المناطق الحدودية، لافتاً الى أن وزارته ستواصل دعمها المستمر لهم، ولن تألو جهداً في التخفيف عن معانتهم.

وأوضح أن وزارته بالتعاون مع القطاع الخاص سعت العام الماضي لتخزين محصول البصل وذلك لضمان توفره في السوق المحلي وقت الندرة واستغلال فائض الإنتاج من المحصول، مبيناً أنه تم العمل بتقنية جديدة تعتمد على أجهزة تتحكم في نسب الرطوبة والحرارة، حيث يتم سحب الرطوبة الزائدة مما يطيل عمر محصول البصل.

وتوقع أن تحقق وزارته إكتفاءً ذاتياً من محصول البصل هذا العام، مشيراً إلى أنها شجعت المزارعين على أصناف جديدة أثبتت نجاحها لافتاً إلى أن المساحة الجمالية لمحصول البصل بلغت (3300 دونم ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الاجمالي الي( 17) ألف طن.

وأشار ثابت الى إن نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضار وصلت (100% ) وهناك فائض في بعض المحاصيل مثل الخضار والبندورة والبطاطا والبصل وغيرهم، حيث تم العام الماضي تصدير أكثر من 50 ألف طن خضروات للعالم الخارجي.

بدوره، قال م. أكرم أبو دقة مدير مديرية زراعة رفح أن وزارة الزراعة تسير وفق خطة ممنهجة ضمن سياسة إحلال الواردات للوصول إلى اكتفاء ذاتي في كافة المحاصيل الزراعية، الخضار والفواكه، واستطاعت بفعل جهودها وتعاون المزارعين إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في محصول البصل الذي كان يعاني القطاع من عجز في كمياته, حيث كانت لا تغطي احتياجات القطاع.

وشدد على استراتيجية الوزارة في حماية المنتج الوطني، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً على تواصل طواقم الإرشاد مع المزارعين لمساعدتهم وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامهم، مؤكداً وقوف وزارته مع المزارعين لدعم صمودهم والتشبث في أرضهم، والاستماع الي مشاكلهم

بدوره أشاد المزارع ناهض ماضي في كلمة عن المزارعين بخطوات وزارة الزراعة في دعمهم ودعم المنتج المحلي وحرصها على تعويض النقص في محصول البصل والغلاء الذي أحل في الأعوام السابقة، مناشدين الوزارة الاستمرار في هذا الدعم الذي سيعود بالنفع علي المزارع والمستهلك وحماية المنتج الوطني في ظل الحصار الإسرائيلي.

وطالب ماضي وزارة الزراعة بأن تستمر في سياسة المنع للمحاصيل التي يوجد لها بديل بغزة كالبصل وغيره، مبيناً أن البصل من الخضروات المطلوبة بشكل كبير بالنسبة للمواطنين، مطالبا الوزارة ببذل جهود أكبر للحفاظ على منتجات المزارعين والقطاع الخاص.