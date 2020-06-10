"الاقتصاد" تصدر تقرير عملها وأنشطتها لشهر مايو الماضي

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر مايو الماضي. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها.

وبين التقرير أن وكيل الوزارة د.رشدي وادي اصدر قرار بشأن حمايه أصحاب الحوالات المالية وعدم التمييز بين الدولار الابيض والازرق، مشيرا الى ان د. وادي بصفته رئيس للجنة الحكومية لتطوير الوقف في قطاع غزة عقد اجتماعا للجنة لبحث سبل تطوير الوقف.

ولفت الى ان وكيل الوزارة شارك في حفل تكريم الموظفين المتميزين ضمن مبادرة الحوافز للكادر الحكومي.



الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك و خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 333 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3948 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 409 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 87 عينة، وتم تحرير 350 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبلغت الزيارات التي نفذتها دائرة المكاييل والموازين 177 زيارة، تم خلالها ختم 74 ميزان و 28 مكاييل.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 184 محضر ضبط وتحفظ.

وبلغ عدد العلامات التجارية الجديدة التي تم إيداع طلباتها 74 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 43 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتسجيل عدد 1 براءة اختراع، وبلغ عدد الاعتراضات التي تم التعامل معها 1 اعتراضات على العلامات التجارية، نشر 100 علامات تجارية، ونشر التغييرات لـ 66 علامات التجارية، وتم تجديد 45 علامة تجارة، وتسجيل 86 علامة تجارية.

وبلغ عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر 65 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وقامت الإدارة بتسليم 10 شهادات للعلامات التجارية الصادرة في العدد 62 من الوقائع الفلسطينية، وتم خلال الشهر التفتيش عن 61 علامة تجارية.



الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 47,975 متر مكعب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر مايو بإصدار 9 رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية، وتنظيم 147 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة، واستقبال 180 مراجع، وإصدار 60 إفادة حصر اضرار للمنشأت الصناعية.

وتم تحرير 3 محاضر لعينات للفحص المخبري، وبلغ عدد الشكاوي التي تم التعامل معها 250 شكوى .

وقامت دائرة التنمية الصناعية بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز خلال أيام شهر رمضان المبارك، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها خلال الشهر .

الإدارة العامة للشركات

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 144 معاملة، وتم تسجيل 4 شركة، وبلغ عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 32 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 27 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 1شركة .

وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 421 مواطن، وتم إخطار العديد من الشركات لتصويب وضعها القانوني، وبلغ عدد الاخطارات 137 إخطار.

مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (72،40.4) جرام، وأن عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها بلغت 18 جولة تم خلالها زيارة 144 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير أن عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت (125) قضية، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 68 قضية.