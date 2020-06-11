حالة طبية نادرة: رجل يكتشف أن لديه ثلاث كلى!

اكتشف رجل حديثًا أنه وُلد بثلاث كلى، بعدما أجرى فحوصًا طبية بسبب ألم في ظهره. سُجلت الحالة في دورية (نيوإنجلند) الطبية هذا الأسبوع، عندما زار رجل يبلغ من العمر 38 عامًا مستشفى (دو ريم) في مدينة ساو باولو البرازيلية، بسبب ألم في أسفل ظهره ناجم عن انزلاق غضروفي. أظهر التصوير المقطعي المحوسب أن الرجل كان يعاني انزلاقًا غضروفيًا، لكنه أظهر أيضًا صدفةً وجود ثلاث كلى بدلًا من كليتين في بطنه: كلية طبيعية إلى اليسار إضافةً إلى كليتين مندمجتين.

يندمج حالب الكلية الحوضية اليسرى مع حالب الكلية اليسرى الثانية مباشرةً قبل دخوله إلى المثانة، في حين يدخل حالب الكلية الحوضية اليمنى إلى المثانة من الجهة اليمنى.

يقول الطبيب ريناتو فوريستو: «لم نر شيئًا مماثلًا من قبل، كانت المفاجأة مدهشة، وتبعها قلق من وجود ضرر على صحة المريض».

لكن لم يبد لهذه الحالة أي أثر في صحة المريض، ما أثار دهشتهم، وأظهرت تحاليل الدم أن كليته تعمل بكفاءة، وأن صحته العامة -باستثناء الانزلاق الغضروفي- كانت بخير. عولج الانزلاق الغضروفي بمسكنات الألم الفموية، وخرج المريض من المشفى دون مضاعفات ظاهرية.

أضاف فوريستو: «كانت الوظائف الكلوية طبيعيةً تمامًا، وعددنا التحقق عبر التصوير البطني بالأمواج فوق الصوتية والتصوير المقطعي كافيًا، لأن سبب الألم كان معروفًا، ولم يظهر أي خلل آخر في التحاليل المخبرية».

يقول الأطباء إن الحالة سببها عيب خَلقي غير شائع، طرأ غالبًا في أثناء النمو الجنيني، عندما تنقسم بنية بدائية شبيهة بالكلية إلى اثنتين، سُجلت هذه الحالة، وتُسمى (الكلية العلاوية)، عدة مرات سابقًا رغم ندرتها الشديدة. إذ بلغت الحالات المسجلة رسميًا أقل من 100 حالة وفقًا للمراجع الطبية، ويشمل ذلك عدة تقارير من القرن الماضي. ذكر أحد التقارير سنة 1915: «قد تكون الحالة المُثبتة للكلية العلاوية من أندر الحالات الكلوية المرضية».

يقول الأطباء القائمون على دراسة الحالة إن الكثير من الأشخاص المصابين بالكلية العلاوية لا يعرفون بإصابتهم: «لا يظهر على الأفراد المصابين أي أعراض عادةً، لذلك لا نعلم بوجود الحالة إلى أن يجري المريض تصويرًا لسبب آخر».

يشبه ذلك (الانعكاس الجذعي)، وهو حالة خَلقية أخرى تؤثر في تموضع الأعضاء، إذ تتموضع الأعضاء مثل صورة مرآة لموضعها الأصلي، فيوجد القلب في يمين الصدر والكبد في يسار التجويف البطني. ومثل المصابين بالكلية العلاوية، يجهل المصابون بالانعكاس الجذعي بشأن حالتهم، إلى أن تكتشفها الفحوص الطبية صدفةً.