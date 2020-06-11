تسلا تطور بطارية تستمر لمدة 16 عاما وتقطع ملايين الأميال

سيطرت شركة تسلا على سوق السيارات الكهربائية لسنوات، وقد يؤدي إنجاز جديد إلى نقلة جديدة، حيث قال مورد بطاريات الشركة Amperex Technology، إن الشركة جاهزة لإنتاج بطارية قابلة لإعادة الشحن تستمر لمدة 16 عامًا أو 1.24 مليون ميل قبل أن تحتاج إلى استبدالها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة التي يوجد مقرها في الصين، إن الطلبات جاهزة للتنفيذ، لكنها أضافت أن البطارية ستكلف 10 % أكثر من تلك الموجودة في السوق حاليًا.



ظهرت أنباء عن البطارية السرية التي يبلغ سعتها مليون ميل لأول مرة الشهر الماضي من جانب مصادر قالت إن تسلا ستطلق التكنولوجيا الجديدة في الصين في محاولة لإعادة وضعها.



كشفت المصادر لأول مرة الشهر الماضي، أن تسلا كانت تعمل على بطارية مليون ميل تعتمد على الابتكارات مثل كيميائيات البطارية منخفضة الكوبالت والخالية من الكوبالت، واستخدام المواد المضافة والمواد والطلاءات الكيميائية التي ستقلل من الإجهاد الداخلي، وتمكن البطاريات لتخزين المزيد من الطاقة لفترات أطول.



تحدث بلومبرج مع Zeng Yuqun، رئيس شركة Amperex Technology (CATL) ، الذي قال إنه مستعد لبدء تنفيذ الطلبات ، ولكنه لم يكشف عما إذا كان لديه أي عملاء حتى الآن.



ومع ذلك ، يبدو أن Ygun لديه نظرة إيجابية على الصناعة، التي تضررت من جائحة فيروسات التاجية.



وقال تسنج: "قد يكون للوباء تأثير دائم طوال عام 2020 لكنه لن يكون عاملا رئيسيا العام المقبل"، مضيفا "لدينا ثقة كبيرة على المدى الطويل."



حصلت شركة Amperex Technology على عقد لمدة عامين في فبراير مع شركة Tesla، والتي ستصنع بطاريات لسيارة Model 3، التي يتم إنتاجها في مصنع تسلا الجديد خارج شنغهاي.



