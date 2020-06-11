وكالة الرأي الفلسطينية كيف يعرف (فيسبوك) سجل بحثك في جوجل؟ وكالة الرأي الفلسطينية نمو دهني في الجلد يكشف عن أمراض خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية حالة طبية نادرة: رجل يكتشف أن لديه ثلاث كلى! وكالة الرأي الفلسطينية هل يكتسب الأطفال اضطرابات القلق من والديهم ؟ وكالة الرأي الفلسطينية مشروب طبيعي رائع "يحمي" من أمراض قاتلة ويعزز المناعة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي: أحدثنا نقلة نوعية والنزاهة مبدؤنا وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بغزة تتفقد دور الحضانة المُرخصة وكالة الرأي الفلسطينية " محصول البصل"بغزة..إنتاج وفير وجودة في الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" بين المحجورين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفع حكم الأسير الفتى "الريماوي" إلى المؤبد
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

باحثون يطورون شرائح جديدة توفر قدرات الكمبيوتر العملاق بالأجهزة المحمولة

11 حزيران / يونيو 2020 08:06

باحثون يطورون شرائح جديدة توفر قدرات الكمبيوتر العملاق بالأجهزة المحمولة
باحثون يطورون شرائح جديدة توفر قدرات الكمبيوتر العملاق بالأجهزة المحمولة


نجح باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في إنشاء شريحة تحتوي على عشرات الآلاف من الشبكات الاصطناعية للدماغ التي يمكن أن تساعد في إحداث ثورة في الحوسبة المحمولة، والتي لا يتعدى حجمها قطعة من قصاصات الورق الملون، حيث يمكن أن تجلب قدرات الحوسبة الفائقة للأجهزة المحمولة.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصف مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في بحث نُشر في نيتشر نانوتكنولوجي، ما يسمونه "دماغ على شريحة"، وهو أصغر من قطعة من قصاصات الورق ويستخدم ما يُعرف باسم "memristors" - بوابة "الذاكرة" التي تحاكي الشبكة التي تنقل المعلومات الموجودة في الدماغ.
 
يقول الباحثون إن الشريحة، المصنوعة من سبائك الفضة والنحاس والسيليكون، والتي يبلغ حجمها مليمترًا واحدًا فقط، كانت قادرة على تذكر الصور وإعادة إنشائها.
 
كما كانت الرقاقة قادرة على إعادة إنتاج صورة درع كابتن أمريكا بينما قامت في عرض آخر بتكرار صورة لمحكمة Killian Court التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
 
ويوضح الباحثون، أن كلتا النسختين عملت بشكل أكثر موثوقية من التصميمات الحالية، وتشير هذه القدرة على التذكر إلى الميزة الرئيسية للشريحة على الحوسبة التقليدية، لأنها تتطلب عددًا أقل بكثير من الترانزستورات والمكثفات وتعني أنها ستكون أصغر وأكثر قوة.
 
يقول الباحثون، إن الشرائح يمكن أن تمهد الطريق لإضفاء قيمة أكبر للأجهزة المحمولة لتصبح بمستوى من القدرة الحاسوبية القادرة حاليًا عليها الحواسيب الضخمة.
 
وقال جيهوان كيم، أستاذ الهندسة الميكانيكية المساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بيان، إننا نحاول بناء أجهزة شبكة عصبية حقيقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحمولة.
 
كما أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ليس المنظمة الوحيدة التي تعمل على الشرائح "العصبية" التي تحاكي الدماغ البشري، ولكن أيضا كل من شركات أبل وجوجل ومايكروسوفت لديهم تكرارات مختلفة لأجهزة التعلم الآلي، ولدى Intel رقاقة تسمى Lohi التي تحاكي الخلايا العصبية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟