بيضة تثير ضجة في تايلاند: كانت محظوظة

في كل وقت يتعرض الشخص للكثير من الأمور المفاجئة التي قد تكون يتعرض لها لأول مرة، ولا يجيد التصرف بها.

ماذا يحدث إن قمت بشراء بيض من السوبر الماركت وحين قررت تحضيره لتناوله بشكل شهي، وجدت بداخله فرخ "كتكوت صغير"، ومازال حياً، وماذا سيحدث أن كنت تتجول في أحد المحال التجارية الكبرى ووجدت فرخ يخرج لك من أطباق البيض المعروضة للبيع.

هذا ليس بخيال غريبأو كلام مضحك لأن هذا حدث بالفعل مع صاحبة أحد المحال التجارية في بانكوك والمتخصصة في بيع البيض بجميع ألوانه للجميع.

فقد تفاجأت صاحبة متجر بقالة في بانكوك، بتايلاند، بمفاجأة لم تحدث لها من قبل، خلال فترة عملها بالمحل منذ سنوات كثيرة.

ففي التفاصيل، واثناء وجود صاحبة المتجر والتي تدعى خون بوكبيك لبيع البيض، وتتفقد أطباق البيض، سمعت صوت غريب يأتي من أحد الأطباق الكارتونية و المخصصة لوضع البيض عليها، إذ أن هناك فرخ "كتكوت صغير"، يخرج صوتاً ضعيفاً وقد قام بكسر البيضة وإخراجه رأسه بشكل بسيط من القشرة.

وعلى الفور قامت السيدة بتصوير مقطع فيديو للفرخ "الكتكوت" ذو الريش الأصفر وهو يخرج رأسه وأجنحته الصغيرة من البيضة، وبعد عدد من الدقائق، قامت السيدة بمساعدته بحرص كبير وإخراجه من القشرة ووضعته في صندوق من الورق المقوى.

تتحدث لأحد الصحف المحلية، وتقول: "فوجئت قليلاً عندما لاحظت أن الفرخ يتحرك في الدرج، وقد اتقفنا جميعًا على الاحتفاظ بها كحيوان أليف، لقد كان محظوظًا جدًا ألا يؤكل".

فمن المعروف في بلاد آسيا وخاصة في تايلاند عن تحضير وصفةبيض البالوت ذات الشعبية الكبيرة، وتنتشر أيضاً في الفلبين وفي دول أخرى في جنوب شرق آسيا.

"البالوت" أكلة شعبية مفضلة لجميع أفراد المجتمع الفلبيني، جلبت إلى مانيلا من قبل الصينيين عام 1800 .

وعادة ما يستغرق اكتمال الفرخ 28 يومًا، ولكن البالوت هو بيض تم حضنه مدة 18 يومًا فقط، يحصلون خلاله على جنين حقيقي له هيكل عظمي بدائي ويحتوي على خواص غذائية مختلفة عما في البيض العادي، وكشفت الكثير من التقارير أنه يستخدمه الرجال كمقو جنسي أكيد المفعول.