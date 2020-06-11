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من لبنان إلى شمال إفريقيا: فستان زفاف محمل بالهيروين

11 حزيران / يونيو 2020 08:32

من لبنان إلى شمال إفريقيا: فستان زفاف محمل بالهيروين
من لبنان إلى شمال إفريقيا: فستان زفاف محمل بالهيروين

 في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، يحرص تجار الحبوب المخدرة على إتباع بعض الطرق الغريبةللهروب من القبضة الأمنية و إمكانية تهريب ما يتاجرون به من مكان لآخر.

الطرق تختلف دائماً وذلك حرصاً على عدم الوقوع في القبضة الأمنية، وتمرير بضاعتهم،  ولكن قد خطأ بسيط قد يؤدى إلى وقوعهم والقبض عليهم.

هذه المرة من لبنان، حيث قام تاجر مخدرات بتنفيذ خطة توقع إنه ستمر على رجال الأمن في المطار، مستخدماً أمور وملابس نسائية.

 

فقد قام مجموعة من الرجال التابعين لهذا التاجر، بشحن ما يقارب الـ2.2 كيلو غرام من الهيروين داخل فستان زفاف ليس هذا فقط، بل استعانوا أيضاً بزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ لتهريب المخدرات وفقاً لعدد من الصورالتي انتشرت.

ولكن لحظهم السيء، ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان  الشحنة التي كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا .


 ومع التحرك لنقل الشحنة تتبعت قوات الأمن المضبوطات بعد عمليات من الرصد التي كانت تقوم بها، وبعد تفتيشها جيداً تبين أنها تحتوي على 2.2 كيلوغرام من مادة الهيروين، حيث تبيّن أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام لهواتف المحمول خُصصت لهذه العملية وقد جرى تلفها فور الانتهاء من شحن المضبوطات.

 

وأعلنت قوات الأمن، إنها قامت بالقبض على أحد المتورطين في هذه العملية وهو لبناني الجنسية، وجاري الكشف على باقي المتورطين.

0fdd829fe52b95e772774d81afe76d28e5b1ec16-100620161022 33 من لبنان إلى شمال إفريقيا: فستان زفاف محمل بالهيروين
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