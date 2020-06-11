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أندية قطاع غزة تستعد لخوض المباريات التجريبية

11 حزيران / يونيو 2020 08:35

أندية قطاع غزة تستعد لخوض المباريات التجريبية
أندية قطاع غزة تستعد لخوض المباريات التجريبية

واصلت الأندية الثمانية في قطاع غزة تحضيراتها لاستئناف بطولة كأس القطاع التي وصلت الدور ربع النهائي عقب توقفها لنحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة "كورونا"، والتي من المقرر انطلاقها في 19 من الشهر الجاري.

فقد انتظمت تدريبات نادى الهلال على ملعبه في منطقة السودانية بقيادة المدرب حازم الوزير، وذلك تحضيراً لمواجهة غزة الرياضي المقررة في 20 من الشهر الجاري على ملعب فلسطين الوزاري، بحضور رئيس النادي عامر أبو رمضان، وعدد من مجلس الإدارة، بتواجد اللاعبين كافة.

وقال الوزير إن الهلال سيدخل مباراته المرتقبة أمام الرياضي، وعيناه على الفوز، للوصول إلى نصف النهائي، لما يمتلكه من نجوم شابة قادرة على تحقيق طموحات جماهيره بتحقيق أول لقب في تاريخه، وكذلك مقارنة مع التدريبات الجادة التي خاضها في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن الأزرق سيواصل تدريباته المنتظمة خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم تقليص فترات التمرينات مع قرب انطلاق موعد اللقاء، موضحاً أن الجهاز يعمل على تجهيز اللاعبين البدلاء, لتعويض الغيابات في مركز خط الهجوم، خاصة أنه يعاني من بعض الغيابات، أبرزهم أحمد لبد لحصوله على 3 بطاقات صفراء، وبلال شعث بداعي الإصابة، ووسام سلامة لأسباب خاصة له. وذكر الوزير أنه سيقف على تركيبة الفريق عقب مباراة شباب رفح المرتقبة على ملعب الشهيد محمد.

بدوره، يواصل نادي الاتحاد بالشجاعية تدريباته على ملعب الشهيد القائد أحمد الجعبري، تحضيراً لمشاركته في الكأس، حيث قرر الجهاز التدريبي خوض مباراتين، فيلاقي غزة الرياضي، ونماء المنافسين في البطولة. وأنهى الفريق فترة الاعداد البدني, بعد خوض 10 تدريبات خلال أسبوع فقط, على فترتين صباحية ومسائية.

بدوره، قال الجهاز التدريبي لنادي شباب رفح، إنه سيكتفي في تحضيراته على مباراة الهلال للمساهمة في اختيار تركيبة الفريق المشاركة في البطولة، حيث يواجه اتحاد خان يونس.

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