وكالة الرأي الفلسطينية " النحال" يعزز التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تكرم موظفيها العاملين في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ "عملية الحجر" بيعبد تمهيدًا لهدمه وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" وجامعة الأمة تعتمدان دبلوم مساعد هندسة السير والمركبات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2032)الخميس 11/6/2020 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون مركبة بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا في عزون عتمة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: عودة حذرة للنجوم بعد إجازة كورونا القسرية وكالة الرأي الفلسطينية منحة جديدة من البنك الدولي لتشغيل محطة مياه عادمة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر.. حبس مدير ناد ووكيل لاعبين بتهمة التلاعب بالنتائج
أخبار » الرياضة و الملاعب

الجزائر.. حبس مدير ناد ووكيل لاعبين بتهمة التلاعب بالنتائج

11 حزيران / يونيو 2020 08:40

الجزائر.. حبس مدير ناد ووكيل لاعبين بتهمة التلاعب بالنتائج
الجزائر.. حبس مدير ناد ووكيل لاعبين بتهمة التلاعب بالنتائج

قضت محكمة جزائرية بحبس مدير نادي وفاق سطيف ووكيل لاعبين، حتى نهاية التحقيق الجاري في شبهة التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم حبس فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف المنافس في دوري الدرجة الجزائرية الأولى، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بعد الاستماع لأقوالهما وتوجيه الاتهام لهما من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمـد بوسط العاصمة الجزائرية الأحد.

وبدأ التحقيق منتصف مايو بعد انتشار تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب نتائج مباريات. وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع شكوى ضد مجهول.

ووجهت لنسيم سعداوي تهم "المساس بحرية الأشخاص" و"التشهير" و"تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص"، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، بحسب الوكالة الرسمية.

وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق، قال سعداوي إنه "يجهل" منع تسجيل المكالمات الهاتفية بموجب القوانين المحلية، مؤكدا إن هدفه "من تسجيل المكالمة هو حماية نفسه وإثبات براءته في هذه المساومة".

من جهته، أكد حلفاية إن "التسجيل مُفبرك"، بحسب الوكالة.

ومثُل أمام قاضي التحقيق أيضا رئيس نادي اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية.

كما تم الاستماع لمسؤولي أندية اخرين كشهود، بينما لم يحضر للتحقيق رئيس مجلس إدارة أهلي برج بوعريريج، أنيس بن حمادي، "لأسباب صحية"، والمدير العام لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد الذي فوض محاميه، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.

وسبق أن ظهر اسم نادي وفاق سطيف، الفائز بلقب الدوري الجزائري 8 مرات، في قضية رهانات وترتيب مباريات في مايو 2019 بعد حبس شخصين في فرنسا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟