النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2032)الخميس 11/6/2020
أخبار فلسطينية
- اشتية يبحث افتراضياً مع وزيري خارجية ألمانيا والأردن سبل مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
- للمرة الثانية في أقل من شهر.. فلسطين ترفض تسلم مساعدات إماراتية عبر إسرائيل
- جيش الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات ويصادر مساحات واسعة من الأراضي
- تحذيرات فلسطينية من تبعات مخطط الضم.. هنية يدعو لقمة عربية عاجلة.. والشيخ: السلطة…
- هنية يدعو إلى عقد قمّة عربية عاجلة لمواجهة خطة الضمّ
- "الخارجية": 127 حالة وفاة في صفوف جالياتنا في العالم
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أخبار إسرائيلية
- »النيابة الإسرائيلية تطالب بسجن قاتل عائلة دوابشة 3 مؤبدات و40 عاماً
- »"العليا" الإسرائيلية تلغي "قانون التسوية" وشرعنة المستوطنات
- مراقبون إسرائيليون: في مقدور الفلسطينيين إفشال مخطط الضم بغضب حقيقي تخشاه تل أبيب
- رسالتا المحكمة الإسرائيلية لنتنياهو ولاهاي بإلغاء قانون شرعنة الاستيطان
الاخبار الدولية
- وزير الخارجية الألماني: مخطط الضم يتعارض مع القانون الدولي
- "التعاون الإسلامي": سنتصدى لتهديدات إسرائيل بكافة الاجراءات السياسية والقانونية
- البنك الدولي يتوقع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021
- ألمانيا: مخطط الضم «الإسرائيلي» يتعارض مع القانون الدولي
- مسؤول أوروبي يؤكد التمسك برؤية حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
· وزير الخارجية النمساوي: موقفنا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يتغير
الاخبارالعربية
- " السعودية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تصعيد خطير
- الكويت: النوايا الإسرائيلية تقوض الجھود الدولیة الھادفة إلى احلال السلام العادل والشامل
- الإمارات: فرض «إسرائيل» السيادة على مناطق بالضفة
· الأردن: ضم الاحتلال لثلث دولة فلسطين لا يمكن أن يمر بدون رد
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية يبحث افتراضياً مع وزيري خارجية ألمانيا والأردن سبل مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
- للمرة الثانية في أقل من شهر.. فلسطين ترفض تسلم مساعدات إماراتية عبر إسرائيل
- خلال زيارة لإسرائيل وزير الخارجية الألماني: مخطط الضم مخالف للقانون الدولي
- فرض إجراءات احترازية مشددة جنوب الضفة بعد الكشف عن إصابات جديدة بـ”كورونا”.. والخارجية…
- الشعبية وصفت الإمارات بـ”عراب التطبيع”.. إدانات فلسطينية لتطبيع أبو ظبي العلني مع إسرائيل…
- جيش الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات ويصادر مساحات واسعة من الأراضي
- تحذيرات فلسطينية من تبعات مخطط الضم.. هنية يدعو لقمة عربية عاجلة.. والشيخ: السلطة…
- غزة… حماس تنظّم وقفة بالذكرى الـ53 لاحتلال القدس- (صور)
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة جنوبي الضفة الغربية
- مراقبون إسرائيليون: في مقدور الفلسطينيين إفشال مخطط الضم بغضب حقيقي تخشاه تل أبيب
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- الإمارات: فرض «إسرائيل» السيادة على مناطق بالضفة
- ألمانيا: مخطط الضم «الإسرائيلي» يتعارض مع القانون الدولي
الاهرام المصرية
- "التعاون الإسلامي" ترفض سياسات إسرائيل لتغيير الوضع في فلسطين
الغد الأردنية
الشروق المصرية
· مسؤول أوروبي يؤكد التمسك برؤية حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- السعودية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية تصعيد خطير يهدد السلام
الشرق القطرية
· الأردن: ضم الاحتلال لثلث دولة فلسطين لا يمكن أن يمر بدون رد
· وزير الخارجية النمساوي: موقفنا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يتغير
· قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى
· معهد أمني إسرائيلي: انتصارات الوفاق تهدد مصالح تل أبيب
الاخباراللبنانية
· «وساطة» برلين لا تؤثّر: الضمّ مبتوت إسرائيلياً
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الإعلام العبري: امن السلطة اعتقل خلية لـ "القسام" خططت لتفخيخ طائرة بدون طيار
- إصابتين جديدتين بـ "كورونا" بغزة من بين المحجورين
- مشعل: "شلح" يتصف بالاستقامة السياسية والوعي والصلابة
- الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 210 عينة
- محكمة الاحتلال ترفع حكم الأسير الفتى عمر الريماوي للمؤبد
- خاص استقالة رئيس بلدية نابلس احتجاجًا على تجاوز محافظ المدينة صلاحياته
- هنية يدعو إلى عقد قمّة عربية عاجلة لمواجهة خطة الضمّ
القدس المحلية
- منظمة التعاون الإسلامي تحذر إسرائيل من ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية
- إصابة جديدة بكورونا في عزون عتمة
- المفاوض السابق ماكوفسكي: ضم أراضي الضفة لم يعد من المحرمات بالنسبة لإسرائيل
- 10 ملايين دولار من البنك الدولي لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة
- مركز الميزان يقدم شهادة أمام لجنة تحقيق دولية حول اعتدءات الإحتلال في فلسطين
- قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت تسلم المساعدات الإماراتية
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الحياة الجديدة
- السعودية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تصعيد خطير
- الاحتلال يستدعي الصحفي المقدسي أحمد جلاجل ويهدده بمنعه من العمل في القدس
- اشتية: التحدي الأكبر لنا الآن منع الضم الإسرائيلي
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية
- القواسمي: سيبقى سلوكنا وخطابنا وحدويا ونتعالى عن صغائر الأمور
- "التعاون الإسلامي": سنتصدى لتهديدات إسرائيل بكافة الاجراءات السياسية والقانونية
- "فتح" تدعو البرلمان البلجيكي لتبني قرار لجنة العلاقات الخارجية بالاعتراف
- "الخارجية": 127 حالة وفاة في صفوف جالياتنا في العالم
جريدة الأيام
- مأساة عائلة دوابشة لم تنته فصولها والأب والشقيق يرويان عذاباتهما أمام...
- »النيابة الإسرائيلية تطالب بسجن قاتل عائلة دوابشة 3 مؤبدات و40 عاماً
- »"العليا" الإسرائيلية تلغي "قانون التسوية" وشرعنة المستوطنات
- »8 إصابات جديدة بكورونا في الظاهرية والأغوار و5 وفيات في صفوف الجاليات
- »العثور على جثة مواطنة ببئر في قبلان
- »"المالية": نبذل قصارى جهدنا لتوفير رواتب أيار
- »الاحتلال يهدم مباني ومنشآت في سلوان والسواحرة
- » المعتقل أبو بكر تعرض لتحقيق قاس وادعاءات الاحتلال ضده ملفقة
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وكالة صفا
- تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا بغزة من بين المحجورين
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- رئيس بلدية نابلس.. استقالة تفتح باب التساؤلات
- سعيًا لعدم تدهور العلاقات مع الأردن
- تقديرات إسرائيلية: نتنياهو سيضم هذه المناطق بالضفة في المرحلة الأولى
- الكيلة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في عزون عتمة
- الاحتلال يعتقل 4 شبان وفتيين من قرية العيسوية
- البنك الدولي يتوقع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021
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وكالة الراي الفلسطينية
- رئيس سلطة الأراضي: أحدثنا نقلة نوعية والنزاهة مبدؤنا
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- التنمية الاجتماعية بغزة تتفقد دور الحضانة المُرخصة
- صور " محصول البصل"بغزة..إنتاج وفير وجودة في الزراعة
- تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" بين المحجورين في غزة
- الاحتلال يرفع حكم الأسير الفتى "الريماوي" إلى المؤبد
- الاحتلال يعتقل 340 فلسطينياً خلال مايو الماضي
- غزة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وفحص 210 عينات
- مراكز الحجر الصحي الأداة الأهم ضمن الإجراءات الوقائية
- إصابة جديدة بـ"كورونا" في أريحا وتعافي 6 بالقدس والخليل
- هنية يدعو لعقد قمّة عربية عاجلة لمواجهة خطة الضم
سما نيوز
- وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في عزون عتمة
- شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله
- رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين
- قناة عبرية تزعم: السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة
- جنرال إسرائيلي: لهذه الاسباب.. خطة الضم خطر على الأمن القومي ويجب شطبها فورا.. !
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فلسطين اليوم
- القائد النخالة يستقبل الشيخ ماهر حمود على رأس وفد معزيا بالدكتور شلح
- د. أبو طه: د. شلح كان مؤمناً بأن المقاومة تورث العزة والكرامة للأمة لا المفاوضات
- رجلٌ وحدوديٌ ووطني من طراز رفيع
- المطران عطالله حنا يدعو للتمسك بالمبادئ والمواقف التي رسَّخها الراحل الدكتور شلَّح
- الصحة بغزة تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 72
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عرب 48
- إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة وأخرى في قلقيلية
- حركة المقاطعة تدين الرحلات الإماراتية "المخزية" إلى إسرائيل
- الاحتلال يشق طرقات استيطانية في منطقة الأغوار
- بدءًا من الليلة: منع الشاباك من تعقب مصابي كورونا
- إسرائيل تمدد منع دخول الأجانب حتى مطلع تموز
- بعدما شطبته المحكمة: الليكود يطرح "قانون التسوية" مجددا
- وزير الخارجية الألماني: مخطط الضم يتعارض مع القانون الدولي
- رسالتا المحكمة الإسرائيلية لنتنياهو ولاهاي بإلغاء قانون شرعنة الاستيطان
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وكالة وفا
- الكيلة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في عزون عتمة
- اشتية يدعو ألمانيا لزيادة ضغطها على إسرائيل لتتراجع عن مشروع ...
- فرنسا: حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفل ...
- "التعاون الإسلامي": سنتصدى لتهديدات إسرائيل العدوانية بكافة ...
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حدث في مثل هذا اليوم
11 حزيران (يونيو)
- 2006م كتائب القسّام تقصف المغتصبات بـ 60 صاروخاً وقذيفة رداً على الجرائم الصهيونية، وإصابة ثلاثة مستوطنين، جراح أحدهم خطيرة جراء قصف مغتصبة "أسديروت" جنوب فلسطين المحتلة.
- 2006م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في غارة صهيونية على مجموعة من كتائب القسام شمال قطاع غزة كانت تقوم بإطلاق صواريخ "قسام" تجاه أهداف صهيونية في مدينة المجدل المحتلة، والشهيدان هما: سالم الرضيع ، محمد المصري من بيت لاهيا.
- 2003م الاستشهاديّ عبد المعطي محمد صالح شبانة من كتائب القسام، في الخليل ، يفجّر نفسه داخل حافلة ركابٍ صهيونيّة في القدس المحتلة، ممّا أدّى إلى مقتل 16 صهيونيّاً وإصابة أكثر من 75 آخرين بجروحٍ مختلفة.
- 2003م طائرات الاحتلال تقصف سيّارةً مدنيّة كانت تقلّ المجاهدين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل من كتائب القسام، في حيّ الشجاعيّة بمدينة غزة، ممّا أدّى إلى استشهادهما واستشهاد 5 فلسطينيين آخرين كانوا في مكان الجريمة.
- 2002م الاستشهاديّ عمر محمد زيادة (29 عاماً) ، يفجّر نفسه داخل مطعمٍ في مغتصبة "هرتسيليا" شمال تل أبيب ، ممّا أدّى إلى إصابة 15 صهيونياً بجراحٍ مختلفة .. و شهداء الأقصى تتبنّى العمليّة .
- 1996م الشرطة الفلسطينية تعتقل الدكتور إياد السراج رئيس برنامج غزة للصحة النفسية والمفوض العام لحقوق المواطن في فلسطين بسبب انتقاده لها (أفرج عنه بعد 17 يوما إثر ضغوط دولية واسعة).
- 1993م قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم مسجدا يحمل اسم "مرج الزهور" في قطاع غزة.
- 1967م "لقد تحقق حلم الأجيال اليهودية"، كلمة قالها حاخام الجيش الإسرائيلي شلومو عورين، أثناء تأديته للصلاة اليهودية أمام الحائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط البراق) بعد أن احتلت (إسرائيل) شرق القدس (البلدة القديمة) في 7/6/1967 أثناء حرب حزيران، واجتمعت الحكومة الإسرائيلية لبحث ضم القدس إلى (إسرائيل) تحت شعار القدس الموحدة.
- 1967م القوات الإسرائيلية تهدم حي المغاربة في القدس الشرقية وتشرد 650 من سكانه العرب، وذلك في مقدمة سلسلة من أعمال النسف والتدمير والإزالة لمعالم تاريخية وأوقاف إسلامية وأملاك عربية في القدس الشرقية، وتشرع في تهويد المدينة المقدسة بعد احتلالها بأربعة أيام فقط.
- 1948م الإعلان عن هدنة بين الجيوش العربية والقوات الصهيونية في فلسطين لمدة أربعة أسابيع بعيد وقت قليل من إعلان قيام "دولة إسرائيل".
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