النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2032)الخميس 11/6/2020

09:01النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2032)الخميس 11/6/2020

08:42منحة جديدة من البنك الدولي لتشغيل محطة مياه عادمة بغزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟