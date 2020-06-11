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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2032)الخميس 11/6/2020

11 حزيران / يونيو 2020 09:01

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2032)الخميس 11/6/2020

 

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الاخبار الدولية

·         وزير الخارجية النمساوي: موقفنا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يتغير

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الاخبارالعربية

·         الأردن: ضم الاحتلال لثلث دولة فلسطين لا يمكن أن يمر بدون رد

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القدس العربي

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

  • الإمارات: فرض «إسرائيل» السيادة على مناطق بالضفة
  • ألمانيا: مخطط الضم «الإسرائيلي» يتعارض مع القانون الدولي

 الاهرام المصرية

  • "التعاون الإسلامي" ترفض سياسات إسرائيل لتغيير الوضع في فلسطين

 

الغد الأردنية

 

 الشروق المصرية

·         مسؤول أوروبي يؤكد التمسك برؤية حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

 

الشرق القطرية

·         الأردن: ضم الاحتلال لثلث دولة فلسطين لا يمكن أن يمر بدون رد

·         وزير الخارجية النمساوي: موقفنا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يتغير

·         قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى

·         معهد أمني إسرائيلي: انتصارات الوفاق تهدد مصالح تل أبيب

 

الاخباراللبنانية

·         «وساطة» برلين لا تؤثّر: الضمّ مبتوت إسرائيلياً

 

 

 

 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

 

القدس المحلية 

  • منظمة التعاون الإسلامي تحذر إسرائيل من ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية
  • إصابة جديدة بكورونا في عزون عتمة
  • المفاوض السابق ماكوفسكي: ضم أراضي الضفة لم يعد من المحرمات بالنسبة لإسرائيل
  • 10 ملايين دولار من البنك الدولي لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة
  • مركز الميزان يقدم شهادة أمام لجنة تحقيق دولية حول اعتدءات الإحتلال في فلسطين
  • قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت تسلم المساعدات الإماراتية
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حدث في مثل هذا اليوم

11 حزيران (يونيو)

  • 2006م كتائب القسّام تقصف المغتصبات بـ 60 صاروخاً وقذيفة رداً على الجرائم الصهيونية، وإصابة ثلاثة مستوطنين، جراح أحدهم خطيرة جراء قصف مغتصبة "أسديروت" جنوب فلسطين المحتلة.
  • 2006م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في غارة صهيونية على مجموعة من كتائب القسام شمال قطاع غزة كانت تقوم بإطلاق صواريخ "قسام" تجاه أهداف صهيونية في مدينة المجدل المحتلة، والشهيدان هما: سالم الرضيع ، محمد المصري من بيت لاهيا.
  • 2003م الاستشهاديّ عبد المعطي محمد صالح شبانة من كتائب القسام، في الخليل ، يفجّر نفسه داخل حافلة ركابٍ صهيونيّة في القدس المحتلة، ممّا أدّى إلى مقتل 16 صهيونيّاً وإصابة أكثر من 75 آخرين بجروحٍ مختلفة.
  • 2003م طائرات الاحتلال تقصف سيّارةً مدنيّة كانت تقلّ المجاهدين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل من كتائب القسام، في حيّ الشجاعيّة بمدينة غزة، ممّا أدّى إلى استشهادهما واستشهاد 5 فلسطينيين آخرين كانوا في مكان الجريمة.
  • 2002م الاستشهاديّ عمر محمد زيادة (29 عاماً) ، يفجّر نفسه داخل مطعمٍ في مغتصبة "هرتسيليا" شمال تل أبيب ، ممّا أدّى إلى إصابة 15 صهيونياً بجراحٍ مختلفة .. و شهداء الأقصى تتبنّى العمليّة .
  • 1996م الشرطة الفلسطينية تعتقل الدكتور إياد السراج رئيس برنامج غزة للصحة النفسية والمفوض العام لحقوق المواطن في فلسطين بسبب انتقاده لها (أفرج عنه بعد 17 يوما إثر ضغوط دولية واسعة).
  • 1993م قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم مسجدا يحمل اسم "مرج الزهور" في قطاع غزة.
  • 1967م "لقد تحقق حلم الأجيال اليهودية"، كلمة قالها حاخام الجيش الإسرائيلي شلومو عورين، أثناء تأديته للصلاة اليهودية أمام الحائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط البراق) بعد أن احتلت (إسرائيل) شرق القدس (البلدة القديمة) في 7/6/1967 أثناء حرب حزيران، واجتمعت الحكومة الإسرائيلية لبحث ضم القدس إلى (إسرائيل) تحت شعار القدس الموحدة.
  • 1967م القوات الإسرائيلية تهدم حي المغاربة في القدس الشرقية وتشرد 650 من سكانه العرب، وذلك في مقدمة سلسلة من أعمال النسف والتدمير والإزالة لمعالم تاريخية وأوقاف إسلامية وأملاك عربية في القدس الشرقية، وتشرع في تهويد المدينة المقدسة بعد احتلالها بأربعة أيام فقط.
  • 1948م الإعلان عن هدنة بين الجيوش العربية والقوات الصهيونية في فلسطين لمدة أربعة أسابيع بعيد وقت قليل من إعلان قيام "دولة إسرائيل".
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