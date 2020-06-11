"المواصلات" وجامعة الأمة تعتمدان دبلوم مساعد هندسة السير والمركبات

غزة- الرأي

وقعت وزارة النقل والمواصلات ممثلة بوكيلها اللواء صلاح الدين أبو شرخ وجامعة الأمة للتعليم المفتوح ممثلة برئيسها د. رأفت الهور مذكرة تفاهم حول اعتماد دبلوم مساعد هندسة السير والمركبات بحضور كلا من أ. عماد الشيخ علي المستشار القانوني للوزارة و أ . طلال القرشلي مدير وحدة الجودة و أ. خالد عاشور نائب رئيس الجامعة وعدد من الشخصيات وذلك اليوم في مقر الوزارة.

و رحب أبو شرخ بالحضور مؤكداً على أهمية جامعة الأمة وما لها من دور كبير بالرقي في المجتمع الفلسطيني ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وأشاد أبو شرخ بخطوة التعاون والشراكة مع جامعة الأمة باعتبارها مؤسسة تعليمية ذات سمعه طيبة، مثمناً دورها البارز في خدمة المجتمع الفلسطيني، معبراً عن أمله في نجاح المذكرة بتحقيق كافة الأهداف المرجوة منها وأن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء مع الجامعة في العديد من المجالات الضرورية والمحلة ووفق الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف.

وأضاف أبو شرخ أن وزارة النقل والمواصلات على تواصل مستمر مع كافة المؤسسات التعليمية في سبيل تطوير قطاع المواصلات في المحافظات الجنوبية.

واتفق الطرفان على أن تقر وزارة النقل والمواصلات وهي الطرف الأول على اعتماد دبلوم مساعد هندسة السير والمركبات لمختلف درجاتهم في رخصة القيادة للوظائف التالية " مدرب سياقة – فاحص سائقين – محاضر مواد سياقة درجة ثالثة – مدير مهني مدرسة – فاحص مركبات "، كما تتولى جامعة الأمة وهي الطرف الثاني التعميم على جميع الطلاب الملتحقين بدرجة دبلوم السير والمركبات ضرورة الالتزام بجميع المدة القانونية المعمول بها لدى وزارة النقل والمواصلات عند إضافة درجة الدبلوم المذكورة لرخصة القيادة، كما نصت المذكرة على أن يسمح بإضافة درجة مدرب فقط في رخصة القيادة لأي طالب حاصل على دبلوم هندسة السير والمركبات.

وفي نهاية اللقاء شكر الهور وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من خدمات للمواطنين في قطاع غزة، مثمناً الشراكة والتعاون البناء بين الوزارة والجامعة.