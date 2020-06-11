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الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ "عملية الحجر" بيعبد تمهيدًا لهدمه

11 حزيران / يونيو 2020 09:27

جنين – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بلدة يعبد قضاء جنين، وأجرت عملية قياس لمنزل الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، تمهيدا لهدمه بادعاء تنفيذه عملية الحجر في يعبد والتي أدت إلى مقتل الجندي عميت بن يغئال، في أيار/مايو الماضي.

 وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن قوات معززة ترافق عناصر من وحدة الهندسة في الجيش قامت بأخذ قياسات منزل منفذ عملية يعبد، وذلك لفحص إمكانية هدم منزل المنفذ.

 وذكر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) أن أبو بكر يقطن في البيت الذي ألقي من سطحه الحجر على رأس الجندي وأدى إلى مقتله.

وتمت عملية الاعتقال بعد ساعات على مقتل جندي الاحتلال، علما بأن قوات الاحتلال كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامات متكررة نفتها لبلدة يعبد التي حوصرت بعد العملية وتعرض أهلها للتنكيل.

إلى ذلك، قدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة، تفنيدا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية في ما يتعلق بادعاءات وبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تدعي ارتباط الأسير أبو بكر بمقتل جندي الاحتلال في يعبد، وقال محاجنة إنها "ادعاءات كاذبة وملفقة، وإن المعتقل أبو بكر ينكر التهم الموجهة إليه بشكل قطعي".

 ويمر الأسير أبو بكر بظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا حياتية سيئة للغاية، داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الأساسية للآدميين، ولا يسمح له بالخروج للتنفس، حيث منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.

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