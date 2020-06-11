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الخدمات الطبية تكرم موظفيها العاملين في مواجهة جائحة كورونا

11 حزيران / يونيو 2020 09:35

الخدمات الطبية تكرم موظفيها العاملين في مواجهة جائحة كورونا
الخدمات الطبية تكرم موظفيها العاملين في مواجهة جائحة كورونا

غزة- الرأي

كرمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، صباح أمس الأربعاء، بمقر أنصار غرب مدينة غزة موظفيها العاملين في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد"19.

وحضر التكريم مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح ولفيف من مساعدي المدير العام ومدراء الإدارات والدوائر والوحدات بالمديرية.

من جهته استعرض العميد صالح على إنجازات الطواقم الطبية والفنية خلال جائحة كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية وما اتخذته المديرية من إجراءات وقائية في كافة مفاصل وزارة الداخلية.

وبدوره أثنى العميد صالح على العمل الدؤوب والجهد المتجدد الذي بذلته الطواقم الطبية والإدارية بالمديرية في مختلف التخصصات والإدارات.

الجدير بالذكر ان الخدمات الطبية نفذت خلال جائحة كورونا الحملة التوعوية من الفيروس والتي شملت عدة محاور أهمها محاضرات تثقيفية التي استهدفت جميع أركان وزارة الداخلية والامن الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد كما وأجرت الفرق الفنية المختصة جولات رش وتعقيم على تلك المراكز والمقرات الامنية والشرطية كما وتم تجهيز خمس نقاط طبية مُجهزة بالكوادر والمستلزمات الطبية ومركبات الإسعاف؛ لمساندة مراكز الحجر الصحي الاحترازي التي أقامتها وزارة الصحة في جميع محافظات غزة وتوزيع نشرات توعوية وإرشادية مكتوبة على منتسبي الوزارة، وعلى جمهور العيادات والمراكز الطبية، ونشر إرشادات ومقاطع مرئية توعوية في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية التكريم تم توزيع شهادات الشكر للعاملين والموظفين خلال جائحة كورونا.

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