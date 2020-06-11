" النحال" يعزز التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

أكد المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل، على ضرورة التواصل المستمر والفعال بين وزارة العدل ومراكز حقوق الإنسان.

جاء ذلك، خلال استقبال المستشار النحال، وفداً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة مدير الهيئة في غزة الأستاذ جميل سرحان.

وشدد النحال على ضرورة ممارسة الهيئة لدورها المهم حسب ما أقره القانون الفلسطيني، لما فيه من حفظ حالة حقوق الإنسان، وتعزيز حالة السلم المجتمعي.

واستعرض الخطوات التي شاركت فيها وزارة العدل مع باقي أعضاء المنظومة القضائية، لتوفير بيئة تقاضي سليمة، من خلال خطوات عديدة، بدأت برفد السلطة القضائية بضعف أعداد القضاة، ومعاوني النيابة، وتوفير ما يلزم لترتيب أوضاع المحاكم والنيابة، وغيرها من الخطوات التي وفرت الوقت والجهد على المواطنين، وساهمت في سرعة الفصل في القضايا.

كما وناقش المجتمعون إشكاليات قانونية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان، حيث طُرحت آليات للتغلب عليها، والوصول لحلول ملائمة.

وأكد د. النحال في هذا الإطار على أن هناك تقاطعاً كبيراً بين وزارة العدل والهيئة المستقلة كون الهيئة مؤسسة رقابية وتمارس دورها المجتمعي بشكل مؤثر، ولها بصمات في المجتمع المحلي، كما أن هناك قواسم وأهداف مشتركة مع الوزارة ومن الأهمية بمكان بناء برامج مشتركة انطلاقاً من هذا التوافق.