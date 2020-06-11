التنمية الاجتماعية تستأنف العمل في مراكز تمكين المرأة والمجتمع

غزة- الرأي

نفذت وزارة التنمية الإجتماعية - حملة تعقيم لمركز تمكين المرأة والمجتمع - النصيرات، وذلك ضمن اجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فايروس كورونا بهدف استكمال العمل وأنشطة المركز ضمن سياسة الأمن والسلامة

و أكدت مدير المركز أ. صباح ياسين، أن وحدات المركز بدأت بإستعادة الأنشطة بصورة تدريجية , حيث استقبلت وحدة البرامج التعليمية برنامج محو الأمية 15سيدة وقامت السيدات بإنتاج خبز الصاج بوحدة التصنيع الغذائي , حيث أدخل النشاط الفرح والسرور على السيدات بعد فترة إنقطاع طويلة عن المركز

كما قامت حدة المكتبة باستقبال 12 طفل من المرحلة الإبتدائية ونفذت مسؤولة الوحدة بمشاركة الأطفال ضمن سياسة التباعد بينهم ألعاب تفريغ عن النفس وإعطائهم تعليمات السلامة والوقاية من فايروس كورونا