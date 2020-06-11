الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم الأمعري برام الله، وهم: مصطفى عبد الكريم الشاويش، ومحمد أحمد جاد الحق، ومحمد رمضان جاد الحق.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين زكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة (26 عاما)، وأحمد خالد بدوان (20 عاما) من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زايد اخضيرات (47 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، فيما اعتقلت الأسير المحرر أمير مراد طقاطقة (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.