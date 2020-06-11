"أبو الريش" يبحث آليات تنظيم عمل العيادات الخارجية

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، اجتماعاً لمدراء المستسفيات لبحث آليات تنظيم عمل العيادات الخارجية ، بحضور د. عبد السلام صباح مدير عام المستسفيات.



و أكد د. أبو الريش على ضرورة تفعيل الآليات والاجراءات التي تلامس جوهر وشكل الخدمة الصحية المقدمة في العيادات الخارجية ، وتحقق الطرق الأفضل لوصول وحصول المواطن على الخدمة المناسبة .



واضاف د. ابو الريش ان ملف العيادات الخارجية هو احد اهم الملفات الذي يحظى باهتمام كبير ادراكا من وزارة الصحة بضرورة احداث التغيير المناسب والذي يتماشى مع جهود وزارة الصحة في تعزيز جودة الخدمة الصحية المقدمة .



كما وثمن د. أبو الريش ماتبذله المستشفيات بكافة كوادرها ومن خلفها الادارة العامة للمستسفيات من اجراءات وجهود للحفاظ على مستويات تقديم الخدمة في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود لمواجهة جائحة كورونا .