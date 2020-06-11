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وفاة مواطن بحادث سير بخان يونس

11 حزيران / يونيو 2020 10:06

خان يونس - الرأي

توفي مواطن، اليوم الخميس، جراء حادث سير وقع قرب جامعة فلسطين على شارع صلاح الدين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بوفاة المواطن سليم خضر العلمي (54 عامًا) جراء الحادث.

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