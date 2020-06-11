اللجنة الفنية لمواجهة كورونا تشيد بأداء مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

أشاد الفريق الاستشاري للجنة الفنية لمواجهة جائحة كورونا، بعمل مراكز الحجر الصحي كفكرة أثبتت نجاعتها، وتؤدي مهامها بكل كفاءة، معتبرين اياها الأداة الأهم ضمن الاجراءات الوقائية الناجحة .



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للفريق الاستشاري للجنة الفنية لمواجهة جائحة كورونا برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، لبحث ومناقشة مستجدات المشهد الصحي في قطاع غزة والجهود المبذولة في تنفيذ الاجراءات والسياسات لتحصين المجتمع .



وأجمع أعضاء الفريق على أهمية تعزيز عمل مراكز الحجر الصحي، بما يتضمنه اجراءات الحجر من بروتوكولات صحية معتمدة .



كما ودعا الفريق الى ضرورة متابعة تنفيذ الضوابط والاجراءات الوقائية في مختلف المرافق العامة التي سمح لها بعودة العمل، كما وتم مراجعة الاجراءات المنفذه على المعابر لمراقبة حركة الافراد والبضائع والتأكد من السلامة وتطبيق الاجراءات .