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الرقابة بالداخلية تستقصي أراء المواطنين حول جودة الخدمات بالمُديريات

11 حزيران / يونيو 2020 10:19

الرقابة بالداخلية تستقصي أراء المواطنين حول جودة الخدمات بالمُديريات
الرقابة بالداخلية تستقصي أراء المواطنين حول جودة الخدمات بالمُديريات

غزة- الرأي

استقصت وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني الشق المدني اراء المواطنين حول الخدمات المدنية المقدمة لهم عبر أخذها عينة استطلاعية "عشوائية" بواسطة اتصال هاتفي , أجرته داخل محافظات القطاع.

وبحسب الاستطلاعات حصلت المُديريات على نسبة عالية من رضا الجمهور عن جودة الخدمة المقدمة وعن حُسن أداء الموظفين لمهامهم مما يُوضح سعي المُديريات الدؤوب على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة محافظات القطاع من خلال متابعة جودة الخدمات المقدمة

وبدوره أثنى أ. وسام الرملاوي على موظفي المُديرات وشكر جهودهم في تقديم الخدمات الخاصة بالشق المدني سواء كانت تخص معاملات الأحوال المدنية والجوزات كذلك شهادات حُسن السير والسلوك التي تقدمها دوائر الشؤون العامة مما يساهم في تذليل العقبات الحياتية للموطنين داخل وخارج القطاع.

يذكر أن وحدة الرقابة والشكاوى تهدف من خلال هذه الاستطلاعات الي تطوير الخدمات المقدمة من خلال قياس معدلات قبول المواطنين للجهود المبذولة في الخدمات التي تقدمها 

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