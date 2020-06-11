مجمع ناصر الطبي يحتضن أصغر مستضاف في قسم الحجر الصحي

خان يونس- الرأي

لم يكن لأحدى العائلات المستضافة في أحد مراكز الحجر الصحي، أن تتوقع بأن ضيف العائلة الجديد سيصبح أصغر مستضاف في قسم الحجر الصحي بمجمع ناصر الطبي، فساعات المساء الأولى حملت من التفاصيل الى عائلة المواطن ( ح, ك ) ما جعل من " محمد " أصغر من سيمضي فترة الحجر الصحي برفقة والدته ( ر، ك ) وجدته في قسم العزل الخاص بالمجمع.

اجراءات خاصة



وأوضح عضو اللجنة الصحية الفنية لمواجهة جائحة كورونا د. رامي العبادلة، أن السيدة ( ر,ك ) تمضي فترة الحجر الاحترازي بعد وصولها الى قطاع غزة عبر معبر رفح برفقة زوجها ( ح,ك) وبناته الثلاث، وتتابع صحيا من قبل الطاقم الطبي المختص في مركز الحجر كحالة حمل في مدتها الأخيرة، و قدمت لها كافة البروتوكولات المقررة حتى لحظة تلقي طاقم مستشفى التحرير للأطفال والولادة بمجمع ناصر الطبي تقرير عن الحالة من أطباء مركز الحجر بضرورة نقل السيدة الى المستشفى لاتمام الولادة .



وأضاف د. العبادلة أنه ووفق اجراءات نقل وعزل خاصة تم وصول السيدة الى المستشفى، واستقبالها والتعامل معها من قبل طاقم طبي وتمريضي على درجة كبيرة من الاستعداد بكافة وسائل الوقاية وبأدوات طبية تواجدوا في قسم العزل المجهز والمعد سلفا في مجمع ناصر الطبي حيث تمت عملية الولادة بشكل طبيعي والحالة الصحية للأم والطفل ممتازة جدا، مشيرا الى أنها ستكمل فترة الحجر مع وليدها " محمد " وبرفقة جدته التي تم استدعائها لمرافقة ابنتها في المستشفى .



الى ذلك بين مدير عام مجمع ناصر الطبي د. محمد زقوت، أن ادارة المجمع وضمن خطة الطوارئ الفرعية المنبثقة عن خطة وزارة الصحة للطوارئ تضمنت تفصيلات واضحة وسياسات للتعامل في مثل هذه الحالات من خلال تخصيص قسم متكامل للعزل الصحي لتقديم الخدمة والرعاية الصحية التخصصية لكافة المستضافين الذين يحتاجون للمتابعة الصحية، مشيرا الى أن طاقم مستشفى التحرير كان على جهوزية لاستقبال السيدة ( ر,ك )، واجراء الولادة والاطمئنان على صحة وسلامة المولود ووالدته التي أجري لها وزوجها وبناتهم الثلاث الفحص المخبري الخاص بفيروس كورونا حيث كانت النتيجة سلبية .



متابعة حثيثة



بدوره أشاد والد الطفل ( ح,ك) بالمتابعة الحثيثة واليومية من قبل الطاقم الطبي بمركز الحجر وتواصلهم الفوري مع المستشفى لاتمام الميلاد، مضيفا الى أن الطاقم أبدى من الجدارة الكافية لادارة مثل هذه الحالة الطارئة دون تأخير، كما ونقل عن زوجته مدى الاهتمام والرعاية الذي تلقته في المستشفى والتجهيزات المتكاملة التي أضافت انطباع من الرضى والتقدير لما يبذل من جهود عظيمة ومقدرة تقف خلفها وزارة الصحة .