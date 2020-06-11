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شملت 50 محلًا

مباحث التموين تنظم جولة ميدانية على محالّ الذهب

11 حزيران / يونيو 2020 10:41

مباحث التموين تنظم جولة ميدانية على محالّ الذهب
مباحث التموين تنظم جولة ميدانية على محالّ الذهب

غزة- الرأي

نظمت مباحث التموين والمعادن الثمينة، جولة تفقدية على محال بيع الذهب في محافظتي رفح وخانيونس، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأسواق والمحال التجارية.

وقال الرائد عوض العطار رئيس قسم الذهب والمعادن الثمينة في المباحث، إن الجولة شملت 50 محلا للذهب في مدينتي رفح وخانيونس بمشاركة رؤساء أقسام التموين بالمحافظتين.

وأوضح أن مباحث التموين تأكدت خلال الجولة من وجود كاميرات مراقبة في كل محال الذهب، بالإضافة للتأكد من تسجيل التجار لعمليات البيع داخل سجل المنظومة الإلكترونية التي أعدته المباحث.

وبيَن العطار أنه جرى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن مباحث الذهب المركزية ومديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد.

 وأشار العطار إلى التركيز خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا كمواعيد الفتح والإغلاق وأيام العمل خلال الأسبوع.

 

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