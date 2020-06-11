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تركيب مصابيح إنارة وطاقة بديلة في الحي الياباني غرب خان يونس

11 حزيران / يونيو 2020 10:50

تركيب مصابيح إنارة وطاقة بديلة في الحي الياباني غرب خان يونس
تركيب مصابيح إنارة وطاقة بديلة في الحي الياباني غرب خان يونس

خان يونس- الرأي

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة،  بالتعاون مع لجنة تعزيز الصمود المجتمعي "الحي الياباني" ومؤسسة الثقافة والفكر الحر أعمال تركيب (80) مصباح إنارة، وتركيب (20 ) فانوس طاقة شمسية على المفترقات في الحي الياباني وصيانة عشرات الفوانيس وذلك لتسهيل حركة المواطنين، والتقليل من الحوادث المرورية.
وتأتي تلك الأعمال في إطار الجهود المشتركة من قبل البلدية واللجنة وبعض المؤسسات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وإظهار الحي بشكل حضاري ليكون نواة للعمل المجتمعي البناء للنهوض بخان يونس.
ويأتي تركيب مصابيح الإنارة والطاقة المتجددة نتاج تعاون مشترك ما بين البلدية واللجنة الخاصة بالسكان وتعاون الأهالي، وشددت البلدية على استعدادها للتعاون مع كافة التجمعات الشبابية واللجان المجتمعية من أجل تطوير واقع الأحياء بما يساعد على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، من أجل الارتقاء بواقع أحياء خان يونس

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