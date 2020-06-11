مختبر وقاية النبات ينظم عدة جولات ميدانية على اراضي المزارعين

غزة- الرأي

نفذ مختبر وقاية النبات بالاداره العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، بالتعاون مع قسم المشاتل والإرشاد بوزارة الزراعة، عدة جولات ميدانية في محافظات قطاع غزة. وقالت م. ريم ماصة المشرفة على المختبر ان الجولة الأولى شملت مزارعي الشمام، وذلك للتعرف على الأصناف الجديده،و على الأمراض وجلب عينات للمختبر وفحصها وتشخيصها بشكل دقيق

كماأشارت الي قام مختبر وقاية النبات بجولة ميدانية ثانية لمزارع الزيتون لجمع العينات وجلبها للمختبر من أجل عزلها وتشخيص الأمراض تشخيص دقيق واعطاء الارشادات اللازمة

كما تم تنظيم جولة ميدانية اخرى على مشاتل الجوافة بغرض فحصها داخل مختبر الوقاية، والتأكد من خلوها من الأمراض واعطاء شهادة بذلك،لكي يتسني توزيعها على المزارعين.