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وزارة الأسرى: الاحتلال يرفع حكم الطفل الأسير عمر الريماوي إلى المؤبد

11 حزيران / يونيو 2020 11:09

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال قررت أمس الأربعاء، رفع حكم الأسير الفتى عمر سمير الريماوي من "35" عاما إلى السجن المؤبد مدى الحياة .

وأوضحت الوزارة، أن محكمة عوفر العسكرية قررت رفع حكم الأسير الفتي عمر الريماوي (19 عاماً) الى السجن المؤبد مدى الحياة، وتثبيت الحكم الصادر بحق الفتى أحمد أيوب عبيد (19عاماً) بالسجن ل32 عاماً، وذلك بعد ادعاء الاحتلال واتهامه للأسيرين بالمشاركة في عملية طعن أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي عام 2015.

وأشارت إلى أن الأسير الطفل الريماوي قد تعرض الى ظروف اعتقاليه صعبة كونه اعتقل بعد اطلاق النار عليه حيث أصيب بعدة رصاصات من قبل سلطات الاحتلال في يده اليمنى وظهره بجانب العمود الفقري، وثالثة اخترقت الجانب الأيمن واستقرت في الصدر بجانب القلب .

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الريماوي بتاريخ 18/2/2015، من سكان بيت ريما شمال رام الله وهو لم يتجاوز عمره آنذاك 15 عاما، وقد اعتقلته برفقة أيهم باسم صباح بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم إصابات بالغة.

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