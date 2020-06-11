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الاحتلال يفرض غرامات على مصلين

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون الأقصى

11 حزيران / يونيو 2020 11:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون وطالبة يهود صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

 وذكرت مصادر مقدسية، أن 45 مستوطنا، و59 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجابوا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا دينية استفزازية.

وفي سياق متصل، فرضت شرطة الاحتلال، على أبواب المسجد الأقصى، غرامات مالية على المصلين المتواجدين في المسجد بزعم عدم التزامهم بلبس "الكمامة".

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والذين يعانون سياسة الاعتقال والإبعاد والغرامات المتكررة، فيما يقدم التسهيلات لمجموعات المستوطنين اقتحامها ساحات المسجد، ضمن سياسات احتلالية تهويدية لتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

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